Belo realiza show em aniversário de 50 anos e ganha bolo de fã no palco

Em meio a separação de Gracyanne, Belo subiu ao palco na noite de segunda-feira, 22, e foi presenteado com um bolo de aniversário especial

O cantor Belo celebrou a chegada de seus 50 anos em grande estilo! Na noite da última segunda-feira, 22, o artista realizou um show no Via Music Hall, no Rio de Janeiro, e comemorou a data especial em cima do palco com toda energia do público.

Para a ocasião, Belo elegeu um paletó prateado com brilhos e, apesar de estar enfrentando um momento difícil em sua vida pessoal, não deixou o sorriso de lado e se mostrou animado em diversos momentos da apresentação. Ao longo do show, o cantor ainda foi presenteado por uma fã com um bolo de aniversário.

Vale lembrar que Belo se emocionou bastante ao subir pela primeira vez no palco, na última sexta-feira, 19, após o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa vir à tona. O ex-casal passou 16 anos juntos e anunciaram oficialmente o divórcio na última semana, logo depois do colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, noticiar a separação.

Ainda na segunda-feira, 22, Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com o artista. Em suas redes sociais, a musa fitness fez questão de responder um internauta que a questionou se ela sentia culpa pelo divórcio.

"Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar. Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem", respondeu ela. Nos comentários, outros seguidores passaram a elogiar a resposta de Gracyanne.

Belo reage ao recado de Denilson ao vivo e impressiona com resposta

Nesta segunda-feira, 22, o cantor Belo está completando 50 anos de vida. E com essa data especial, o pagodeiro recebeu uma mensagem especial do ex-jogador de futebol Denilson durante o programa Jogo Aberto, da Band.

Ao apresentar um quadro do programa, o comentarista lembrou do aniversário do cantor, com quem enfrentou longa batalha na justiça. "Eu nunca achei que fosse fazer isso em rede nacional. Parabéns, Belo. Parabéns, irmão", disse o ex-atleta entre risadas. E Belo logo fez questão de reagir ao recado.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o ex-marido de Gracyanne Barbosa compartilhou um vídeo com o recado de Denilson e impressionou ao mostrar que não há ressentimentos entre os dois. O cantor apenas usou emojis de coração e risadas para reagir à mensagem ao vivo do amigo.