Integrante do Molejo fala sobre quadro de saúde de Anderson Leonardo

Amigo pessoal e colega de palco, Claumirzinho comentou a transferência do cantor Anderson Leonardo para a UTI: 'Monitorado'

Integrante do grupo Molejo, o músico Claumirzinho Gomes usou as redes sociais na noite de terça-feira, 23, comentar a respeito da saúde do vocalista Anderson Leonardo. O artista, internado há um mês, precisou ser transferido novamente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no início desta semana.

Através de um vídeo publicado no perfil oficial do Molejo, Claumirzinho agradeceu o apoio do público na divulgação da campanha de doação de sangue em nome de Anderson Leonardo. Além do agradecimento, o músico também pediu para que os fãs continuem orando em prol da recuperação do amigo.

"Estou aqui para agradecer, porque o importante da vida é ser grato, a todos aqueles que fizeram toda essa comoção em relação à doação de sangue em nome do Anderson Leonardo. Foi um sucesso. Todo mundo postou, repostou, os amigos artistas, o fã-clube, todo povo. Foi muito bom. Ainda está sendo porque você ainda pode doar", iniciou ele.

E completou: "Ontem, o Anderson teve que ser removido para a UTI para ter um tratamento mais eficaz, para ser monitorado e controlar algumas coisas que estão acontecendo com ele. Então a gente precisa de oração e pensamento positivo de vocês para esse momento delicado. Ainda não acabou".

Ao site Quem, a assessoria do músico informou que seu retorno para a UTI aconteceu por conta de uma queda de pressão arterial. Aos 51 anos, Anderson Leonardo luta contra um câncer inguinal, diagnosticado em 2022.

Ainda em fevereiro deste ano, o cantor realizou um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para reduzir o nível da dor, que consiste em 'bloquear a dor' sentida pelo paciente. Durante a primeira internação do artista na UTI, a equipe do Molejo emitiu uma nota de repúdio contra notícias falsas a respeito da saúde de Anderson Leonardo.

Esposa de Arlindo Cruz esclarece nova internação do cantor

O sambista Arlindo Cruz, de 65 anos, precisou ser internado novamente nesta terça-feira, 23, em um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela colunista Fabia Oliveira, do site 'Metrópoles', e confirmada através das redes sociais por Babi Cruz, esposa do cantor.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Babi explicou que o marido precisou retornar a unidade de saúde para tratar uma bradicardia - condição em que o ritmo do coração apresenta lentidão ou irregularidade. Para evitar a propagação de fake news a respeito do quadro de saúde do artista, ela decidiu esclarecer a situação.

"Sim, nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil, o Arlindo é traqueostomizado, tem GTT [sonda alimentar ligada ao abdome], são sete anos acamado. E nós chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo. Graças a resistência que o Arlindo tem, ele está com tudo equilibrado novamente", iniciou Babi Cruz.