Esposa de Arlindo Cruz esclarece nova internação do cantor em hospital

O cantor Arlindo Cruz precisou ser internado em um hospital no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 23; esposa do artista explica quadro de saúde

O sambista Arlindo Cruz, de 65 anos, precisou ser internado novamente nesta terça-feira, 23, em um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela colunista Fabia Oliveira, do site 'Metrópoles', e confirmada através das redes sociais por Babi Cruz, esposa do cantor.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Babi explicou que o marido precisou retornar a unidade de saúde para tratar uma bradicardia - condição em que o ritmo do coração apresenta lentidão ou irregularidade. Para evitar a propagação de fake news a respeito do quadro de saúde do artista, ela decidiu esclarecer a situação.

"Sim, nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil, o Arlindo é traqueostomizado, tem GTT [sonda alimentar ligada ao abdome], são sete anos acamado. E nós chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo. Graças a resistência que o Arlindo tem, ele está com tudo equilibrado novamente", iniciou Babi Cruz.

Na sequência, a esposa do sambista garantiu que o famoso está bem, dentro do possível, e que está a seu lado no hospital desde o momento da internação. "Dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Foi internado, sim, para cuidar de uma bradicardia, e está tudo sob controle", declarou ela, agradecendo a força e carinho de todo o público.

Babi Cruz finalizou seu relato explicando que Arlindo Cruz não precisou ser encaminhado para o CTI (Centro de Terapia Intensiva): "Está em uma semi-intensiva, do meu ladinho, tranquilo, sendo cuidado com tudo o que ele precisa e merece, do jeito que tem que ser", concluiu.

Vale lembrar que, em 2017, Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Após passar um longo período no hospital e realizar cerca de 17 cirurgias, o cantor segue com o tratamento em casa atualmente, ao lado da família.

Sempre que possível, os familiares de Arlindo costumam mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde.

