Molejo faz campanha na web para doação de sangue a Anderson Leonardo

Em tratamento contra o câncer inguinal, Anderson Leonardo está precisando de doação de sangue e grupo Molejo inicia campanha nas redes sociais

Na tarde desta segunda-feira, 22, o grupo Molejo iniciou uma campanha nas redes sociais para doação de sangue a Anderson Leonardo, vocalista da banda. O conjunto musical tem o intuito de encontrar interessados em ajudar o músico, que voltou a ser internado na UTI.

"A todos que puderem doar, nosso cantor Anderson Leonardo está precisando muito de nossa ajuda", legendaram na postagem feita pelo Instagram.

Vale lembrar o cantor está em tratamento contra um câncer na região inguinal, diagnosticado em 2022. Este ano, o artista foi internado no dia 27 de fevereiro e ficou no hospital por 20 dias, após realizar um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para reduzir o nível da dor, que consiste em 'bloquear a dor' sentida pelo paciente. Mais tarde, no dia 24 de março, ele precisou ser internado mais uma vez para tratar de uma insuficiência renal.

Anderson Leonardo é transferido novamente para a UTI

Internado há cerca de um mês em um hospital no Rio de Janeiro, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi transferido novamente para a UTI, sem previsão de alta. No fim de março, o artista passou quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva para tratar um quadro de insuficiência renal.

Nesta segunda-feira, 22, a equipe de Anderson publicou através das redes sociais o comunicado atualizando seu estado de saúde e informando sobre sua volta à UTI. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", informou o boletim médico assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor da unidade de saúde.

Ao site Quem, a assessoria do músico informou que seu retorno para a UTI aconteceu por conta de uma queda de pressão arterial. Aos 51 anos, Anderson Leonardo luta contra um câncer inguinal, diagnosticado em 2022.