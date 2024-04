Internado, Anderson Leonardo, do Molejo, é transferido novamente para a UTI

Tratando um câncer inguinal, Anderson Leonardo precisou retornar para a UTI nesta segunda-feira, 22; cantor está internado há um mês no Rio

Internado há cerca de um mês em um hospital no Rio de Janeiro, o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, foi transferido novamente para a UTI, sem previsão de alta. No fim de março, o artista passou quatro dias na Unidade de Terapia Intensiva para tratar um quadro de insuficiência renal.

Nesta segunda-feira, 22, a equipe de Anderson publicou através das redes sociais o comunicado atualizando seu estado de saúde e informando sobre sua volta à UTI. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", informou o boletim médico assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor da unidade de saúde.

Ao site Quem, a assessoria do músico informou que seu retorno para a UTI aconteceu por conta de uma queda de pressão arterial. Aos 51 anos, Anderson Leonardo luta contra um câncer inguinal, diagnosticado em 2022.

Ainda em fevereiro deste ano, o cantor realizou um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para reduzir o nível da dor, que consiste em 'bloquear a dor' sentida pelo paciente. Durante a primeira internação do artista na UTI, a equipe do Molejo emitiu uma nota de repúdio contra notícias falsas a respeito da saúde de Anderson Leonardo.

Anderson Leonardo é transferido para UTI - Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus revela os próximos passos do tratamento contra a leucemia

A influenciadora digital Fabiana Justus já está em casa após passar pelo transplante de medula óssea durante o seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda. A estrela recebeu alta hospitalar na última terça-feira, 16, e já atualizou os fãs sobre os próximos passos do seu tratamento.

Ela contou que precisa cuidar de sua imunidade, tomar os remédios da forma correta e ir ao hospital para realizar exames de tempos em tempos. "Vou ver as coisas com calma agora, relaxando. Estou cansada, mas estou muito feliz. Eu sei que ainda tem bastante cuidado, eu tive que organizar toda planilha de remédios que eu estou tomando. São muitos remédios pós-transplante que agora tem que tomar. Não vou baixar a guarda, vou continuar me cuidando muito, porque são dias muito importantes", afirmou ela.

Assim, ela contou sobre os próximos passos do tratamento. "Enfim, só para falar com vocês um pouquinho, dar um oi, agradecer mais uma vez todas as rezas e dizer que, se vocês puderem não parar, continuem, porque ainda tem um caminho aí de cuidados, de me cuidar muito. O dia do transplante é o D 0, eu estou no D, aí tem mais 20 dias e eles vão falando tudo nessa linguagem de D. Então no D 30 eu vou fazer um exame lá, mas nunca mais ter que ir duas vezes por semana no hospital. Eu acho que é isso", disse. Confira!