Vocalista do Molejo, Anderson Leonardo luta contra um câncer desde 2022: 'Vou até o final'

Em entrevista ao podcast Rocinha Cast, em 2023, Anderson Leonardo relatou sobre o que sentiu quando descobriu o câncer; a CARAS Brasil relembra a batalha do músico

Anderson Leonardo (51), vocalista do grupo Molejo, tem travado uma verdadeira batalha pela vida. Internado desde o dia 24 de março em um hospital no Rio de Janeiro, o cantor e compositor precisou ser transferido para a UTI devido a um quadro de insuficiência renal. Como se não bastasse, durante a madrugada desta terça-feira, 9, a assessoria de imprensa da banda publicou uma nota, nas redes sociais, repudiando boatos de morte. Segundo o último boletim médico, o artista está lúcido e respira sem a ajuda de aparelhos. O músico foi diagnosticado câncer inguinal na região da virilha em outubro do ano passado e, desde então, tem lutado contra a doença.

No dia 13 de outubro de 2002, Anderson revelou que tinha sido diagnosticado com câncer. Nas redes sociais, o artista explicou que se tratava de um tumor primário oculto. Na ocasião, ele informou, por meio de sua equipe, que já havia iniciado o tratamento médico e que seguiria na ativa profissional. “Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos”, informou a nota.

Em janeiro de 2023, o músico anunciou que havia se curado, mas em maio do mesmo ano, contou que iria retomar o tratamento contra o câncer. Em entrevista ao podcast Rocinha Cast, ele disse que um inchaço na região dos testículos fez com que procurasse um médico. Anderson também relatou sobre o que sentiu quando descobriu o tumor.

Segundo o artista, ele começou a sentir nódulos na região inguinal. “Pensei: ‘Não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Mas foi crescendo e eu procurei o urologista”, contou, acrescentando que após uma biópsia, foi constatado que estava com um tumor maligno no local. “Quando (o médico) falou, ‘pirei o cabeção’. Fiquei parado, não queria ouvir mais”, emendou.

Ainda de acordo com ele, o profissional informou que a chance de cura era mais de 70%. “Fiquei ansioso para começar o meu tratamento”, comentou. "Vou lutar até o final”, garantiu.

Anderson Leonardo - Foto: Divulgação

NOVAMENTE INTERNADO

No dia 27 de fevereiro deste ano, mais uma notícia pegou os fãs do grupo Molejo de surpresa. Anderson Leonardo foi novamente internado. Segundo a equipe da banda, o músico iniciou, além da radioterapia que já fazia, um tratamento chamado de imunoterapia, e que também estava recebendo medicações para reduzir as dores que sentia. Inclusive, os representantes dele pediram orações na ocasião: “Pedimos à todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos”.

ALTA APÓS 21 DIAS DE INTERNAÇÃO

A boa notícia veio no dia 19 de março, quando o artista recebeu alta após 21 dias internado. De acordo com um comunicado do grupo, durante esta internação, ele foi submetido a um bem sucedido bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor. "A assessoria do Grupo Molejo vem informar aos amigos, fãs e contratantes, que nosso cantor ANDERSON LEONARDO teve alta médica e já encontra-se em casa, foi feito procedimento Bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor, procedimento que foi bem sucedido. Pedimos à todos que continuem em orações e esperamos que muito em breve ele retorne aos palcos", disse a nota.

VOLTA AO HOSPITAL E FAKE NEWS

Mas, na última segunda-feira, 8, após cinco dias em casa, o cantor e compositor voltou ao hospital, onde vinha tratando um quadro de insuficiência renal, em estado grave. Ele foi internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A situação ficou um pouco mais "delicada", segundo comunicado da assessoria de imprensa da banda. "A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo, encontra-se internado em unidade intensiva de terapia, em decorrência de quadro de insuficiência renal", dizia parte da nota.

Logo depois, veio a fake news sobre a saúde do artista, desmentida imediatamente por sua equipe. "Nota de repúdio: A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que Anderson Leonardo está vivo, encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos, pedimos, por favor, mais respeito", escreveram.

CORRENTE POSITIVA

Anderson tem recebido todo apoio e carinho de familiares, colegas de profissão, amigos e fãs. Recentemente, Claumirzinho, integrante do Molejo, contou em suas redes sociais que o amigo apresentou uma melhora significativa em seu quadro delicado. Na última quarta-feira, 3, ele detalhou a visita especial que fez ao colega de palco.

No registro publicado em seus stories no Instagram, Claumirzinho surgiu sorridente e explicou que o amigo apresentou uma melhora significativa nos últimos dias. "Encontrei ele bem estável, consciente e bem. É importante a gente comemorar cada momento, cada vitória e evolução. E está sendo muito legal poder comemorar isso", disse.

Em seguida, ele pediu aos fãs que continuem em oração para que Anderson possa se recuperar o mais rapidamente possível. "A gente vê uma melhora, uma evolução tão grande, e ficamos muito felizes. Continuem com as orações, com toda positividade e vamos para frente", concluiu.