Fabiana Justus revela os próximos passos do tratamento contra a leucemia

Após receber alta hospitalar, a influenciadora digital Fabiana Justus comenta sobre como anda o seu tratamento contra a leucemia

A influenciadora digital Fabiana Justus já está em casa após passar pelo transplante de medula óssea durante o seu tratamento contra a leucemia mieloide aguda. A estrela recebeu alta hospitalar na última terça-feira, 16, e já atualizou os fãs sobre os próximos passos do seu tratamento.

Ela contou que precisa cuidar de sua imunidade, tomar os remédios da forma correta e ir ao hospital para realizar exames de tempos em tempos. "Vou ver as coisas com calma agora, relaxando. Estou cansada, mas estou muito feliz. Eu sei que ainda tem bastante cuidado, eu tive que organizar toda planilha de remédios que eu estou tomando. São muitos remédios pós-transplante que agora tem que tomar. Não vou baixar a guarda, vou continuar me cuidando muito, porque são dias muito importantes", afirmou ela.

Assim, ela contou sobre os próximos passos do tratamento. "Enfim, só para falar com vocês um pouquinho, dar um oi, agradecer mais uma vez todas as rezas e dizer que, se vocês puderem não parar, continuem, porque ainda tem um caminho aí de cuidados, de me cuidar muito. O dia do transplante é o D 0, eu estou no D, aí tem mais 20 dias e eles vão falando tudo nessa linguagem de D. Então no D 30 eu vou fazer um exame lá, mas nunca mais ter que ir duas vezes por semana no hospital. Eu acho que é isso", disse.

E completou: "Eu vou lá para fazer exame e fico lá uma manhã toda para esperar sair os resultados dos exames e fazer essas essas reposições de magnésio, potássio, porque os remédios que eu tomo acabam afetando isso, mas ao longo do tempo eu vou explicando para vocês. Eu sou tipo um bebê recém-nascido agora, então por isso que eu não posso ver ninguém que não seja as pessoas que moram na minha casa. Por isso que as meninas também estão fora da escola, esses dias o Bruno [D'Ancona, marido] está sem ir para o escritório e aí a gente está tomando todos esses cuidados justamente por isso. Inclusive, vou ter que tomar todas as vacinas, que já tomei na vida, de novo".