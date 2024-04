Quem é Jones? Cantor já fez parcerias com Alok, Lagum e Anavitória

O cantor, compositor e produtor musical Jones lança o seu álbum de estreia, chamado Só o Começo. Saiba mais sobre quem ele é

O cantor, compositor e produtor musical Jones acaba de lançar o seu álbum de estreia, chamado Só o Começo. O projeto levou dois anos para ficar pronto, mas ele já tem uma estrada na música. O astro já fez trabalhos de produção e composição junto com Alok, Djonga, Lagum, Anavitória e KVSH. Que tal saber sobre o artista?

Jones é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e tem um estilo eclético, com influências do MPB, rap, pop e Daft Punk. Ele é apaixonado por música desde a infância e toca vários instrumentos.

Ele se destacou como produtor musical e compositor, com mais de 1 bilhão de streams em suas produções. Tanto que ele já fez parcerias marcantes com vários artistas de sucesso, incluindo Bhaskar, Rolling Stones, John Legend e os que já foram citados acima.

Agora, Jones decidiu mostrar o seu lado cantor com o seu álbum de estreia. “Passei por um processo de redescobrimento e reconexão com a arte de fazer música que culminou nesse álbum. Nessa jornada em busca de um propósito e trabalhando com Alok no álbum ‘O Futuro É Ancestral’, descobri que a criação é parte essencial da minha caminhada, que a resposta sempre esteve na música. Esse projeto representa uma experiência pessoal, mas também convida as pessoas a refletirem sobre suas próprias jornadas. Espero que a galera se identifique com o álbum, se emocione e curta bastante”, disse ele.