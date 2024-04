Quem é a esposa de Dilsinho? Ele mostrou foto rara do casal

Discreto com a vida pessoal, o cantor Dilsinho surpreendeu ao mostrar fotos inéditas ao lado da esposa. Saiba quem ela é!

O cantor Dilsinho esbanjou romantismo nas redes sociais nesta terça-feira, 23, ao mostrar novas fotos com sua esposa, Beatriz Ferraz. Ele é discreto com sua vida pessoal, mas abriu uma exceção para celebrar o seu amor.

Na imagem, ele e a amada apareceram abraçadinhos enquanto curtiam um dia ensolarado juntos. Na legenda, ele brincou: “Momento que eu pedi mais um filho”.

Beatriz Ferraz é estudante de veterinária e está junto com Dilsinho desde 2011. Eles são pais de uma menina, chamada Bella, de 2 anos. Em 2019, eles anunciaram na Ilha de CARAS que já tinham se casado de forma discreta.

Ela foi a primeira e única namorada dele e se conheceram quando ele tinha apenas 19 anos durante um passeio no shopping. "Eu estava no shopping, fui comprar uma roupa, escolhi uma camisa e ela trabalhava nessa loja que eu estava. Ela falava: 'Não, essa aqui não fica muito legal em você. É melhor essa'. Eu olhei meio que 'Nem te perguntei', mas não falei nada, né? Depois ela falou 'Aquela ali é muito mais legal' e eu pensei 'opa, tem alguma coisa aí, né?'. Eu não tinha dinheiro para levar as duas naquela época e levei a que eu gostei mais, não foi a que ela indicou. Podia ter levado a que ela gostou mais, só que era mais cara", disse ele no programa Faustão na Band.

E completou: "Eu fui atrás dela nas redes sociais. Ela ficou uns dois meses sem nunca me responder, mas depois ela me mandou um 'oi' e eu pensei 'É agora!'. A gente tem uma história muito legal".

View this post on Instagram A post shared by Dilsinho (@dilsinho)

View this post on Instagram A post shared by Beatriz Ferraz (@ferraz_beatriz)

Dilsinho já teve crise de ansiedade

O cantor Dilsinho abriu o coração ao falar sobre as crises de ansiedade que teve e, por muito tempo, afetaram sua vida. No programa Encontro, o momento do desabafo ocorreu após a jornalista Tati Machado repercurtir um trecho da entrevista da cantora Iza, sobre o mesmo assunto.

Ao ser questionado pela apresentadora Patrícia Poeta (46), Dilsinho revelou que, assim como a colega de profissão, também passou pela situação: “Hoje, eu fico um pouco mais tranquilo, por ter mais acesso à informação referente ao assunto [ansiedade]. Antes a gente nem falava muito sobre isso, muita gente sentia vergonha de falar a respeito. Poucas pessoas falavam publicamente sobre angústia, que estavam passando por momentos depressivos ou de ansiedade”.

Ele também disse que, por conta da pandemia, um de seus grandes sonhos acabou indo por água abaixo, desencadeando problemas emocionais, como a ansiedade generalizada: “Eu tinha acabado de gravar um projeto em 2019 para ser lançado em 2020. Porém, quando a gente foi lançar esse projeto, o país e o mundo se fecharam por causa da pandemia. Então, eu tinha uma expectativa muito grande com tudo aquilo, por ser um sonho, mas infelizmente ele acabou não acontecendo e aquilo veio muito forte em mim”.