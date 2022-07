EP póstumo de Marília Mendonça é anunciado por sua equipe

'Decretos reais': Equipe de Marília Mendonça anuncia lançamento de EP póstumo da cantora sertaneja

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 19h53

Nesta quarta-feira, 20, os fãs de Marília Mendonça (1995-2021) foram surpreendidos positivamente após a equipe da cantora movimentar suas redes sociais e, através disso, anunciar um projeto inédito em seu nome.

Sem nenhum aviso prévio, eles mudaram a foto de perfil do Instagram e do Twitter da eterna rainha da sofrência. Os adms também colocaram uma capa nova na rede do passarinho e escreveram a frase Decretos Reais na biografia dos dois apps.

De acordo com o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, a novidade faz parte de um compilado de projetos feitos pela própria Marília antes de partir, que estão sendo realizados agora pela sua equipe.

Decretos Reais terá seu pontapé inicial na próxima quinta-feira, 21, véspera do aniversário da artista, com o lançamento de um EP com quatro músicas retiradas da live Serenata, que aconteceu em maio de 2021.

Confira como estão as redes sociais de Marília Mendonça com o anúncio do lançamento de Decretos Reais:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!