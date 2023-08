Maior sucesso de MC Marcinho voltou em Vai na Fé e foi inspirado em Xuxa; entenda

Considerado o príncipe do funk, MC Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos

Grande nome do funk brasileiro, o cantor MC Marcinho morreu neste sábado, 26, aos 45 anos. Dono de vários sucessos, sua canção mais conhecida é o hit Glamurosa, que voltou à tona ao se tornar parte da trilha sonora da novela Vai na Fé, da Globo. Porém, a história da canção começa muitos anos antes.

Lançado em 2001, o sucesso de MC Marcinho teve uma inspiração especial em sua composição. Em 2013, há 10 anos, o artista revelou que o hit havia sido inspirado na apresentadora Xuxa Meneghel, e afirmou que ela havia sido peça importante para o sucesso do funk no Brasil.

O artista contou sobre a origem da canção em entrevista ao site do TV Xuxa, da Globo. Segundo ele, a "rainha do funk", mencionada no refrão é Xuxa, que completa o trio formado pela "poderosa", que é Regina Casé, e "glamurosa", a empresária Verônica Costa.

"O funk deve muito a ela [Xuxa]. Quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela", afirmou MC Marcinho, na época.

Xuxa e MC Marcinho desenvolveram uma amizade que durou por muitos anos. Em 2017, durante uma entrevista ao UOL, o músico voltou a defender o papel da apresentadora para o sucesso nacional do funk, e declarou que só ficou famoso por ter participado dos programas da mãe de Sasha.

"Eu passei a ser nacionalmente conhecido por causa da Xuxa, que levava vários funkeiros ao Xuxa Hits e o Xuxa Park", afirmou. Na época, ele dividia a cena nacional do funk com a dupla Claudinho e Buchecha, que também se apresentavam nos programas da rainha dos baixinhos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Xuxa compartilhou um vídeo ao lado do cantor nesta sexta-feira, 25, e torceu para que ele melhorasse. "Fica bom logo! Precisamos de você… O funk é você! A sua rainha do funk está com muitas saudades", escreveu.

A informação da morte do artista foi confirmada pelo Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, em que ele estava internado desde o fim de junho por um quadro de insuficiência cardíaca e renal. MC Marcinho morreu em decorrência da falência múltipla de órgãos, deixando a ex-mulher e cinco filhos.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE XUXA EM HOMENAGEM A MC MARCINHO: