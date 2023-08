Morre MC Marcinho aos 45 anos; ícone do funk lutou até o fim por transplante

Morre MC Marcinho aos 45 anos; cantor faleceu após longa batalha contra problemas cardíacos

Morreu neste sábado, o cantor MC Marcinho, um dos ícones do funk carioca. Muito querido pelos colegas, o artista tinha 45 anos e ficou por semanas em estado grave esperando um transplante cardíaco.

Na última semana, ele foi retirado da fila após a piora de seu quadro clínico. No Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter os requisitos mínimos para conseguir passar pela cirurgia e receber o órgão.

Nos últimos dias, a esposa de MC Marcinho anunciou o divórcio. "Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde. Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus", escreveu ela.

Saúde se deteriorou rapidamente

No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória sendo intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial.

A cirurgia para implante de um coração artificial é feita para inserir um dispositivo de assitência ventricular (DAV), que é usado para bombear o sangue pelo corpo para ajudar o coração humano. O aparelho costuma ser usado em casos de pacientes com insuficiência cardíaca.

Plano de saúde não queria liberar procedimento

O drama vivido por MC Marcinho começou no ano passado, quando o cantor precisou organizar uma campanha para conseguir implantar um marcapasso. Na época, o plano de saúde do artista não aceitou o procedimento. "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", declarou na época.

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.