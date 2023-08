Esposa anuncia divórcio de MC Marcinho que segue lutando pela vida: "Momentos difíceis"

Esposa anuncia divórcio de MC Marcinho, funkeiro segue aguardando transplante em hospital

Agora ex-esposa do cantor MC Marcinho, a dona de casa Kelly Garcia publicou um desabafo neste domingo, 20. Em um longo texto, ela avisou que os dois estão oficialmente separados. O esclarecimento foi publicado em seu perfil.

Sem dar maiores detalhes, ela desejou que o funkeiro se recupere dos gravíssimos problemas de saúde que enfrenta. A agora ex-esposa também afirmou que também está passando por questões que envolvem seu quadro clínico. Mo

"Estou passando por momentos muito difíceis, agora sou oficialmente ex-esposa (saiu o divórcio) do MC Marcinho. Mas o que sinto por ele é tão genuíno e lindo que o que posso fazer agora é orar sem cessar e cuidar da minha saúde. Estarei fora das redes sociais, porque isso aqui adoece uma pessoa e eu já estou doente. Fortaleçam nosso círculo de oração, sempre em mente que a última palavra é de Deus", escreveu ela.

MC Marcinho segue internado no hospital à espera de um transplante. No final de julho, o artista foi hospitalizado com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi intubado e sedado na UTI. Depois, precisou passar por uma cirurgia para o implante de coração artificial. O artista seguirá hospitalizado até receber um coração compatível para que o transplante seja realizado.

Irmão de MC Marcinho desabafa sobre quadro de saúde do cantor

Mauro Garcia, irmão de MC Marcinho, compartilhou um desabafo em sua rede social que acabou viralizando. Nas imagens, ele aparece desesperado e lamentando o estado do artista, que é cardiopata e acabou apresentando complicações após realizar uma cirurgia de troca de marca-passo.

"Eu queria pedir pras pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão. Ele piorou, teve que intubar. Minha família é tudo o que eu tenho. Peço a vocês e à família de vocês que orem pela vida do nosso amigo e ícone do funk, MC Marcinho. Ele se encontra internado e a situação dele não é nada boa. Acabamos de saber que ele teve que ser intubado às pressas Vamos orar, rapaziada", pediu.