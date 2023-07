Internado, MC Marcinho realiza cirurgia para implante de coração artificial

Boletim médico atualiza os fãs sobre o estado de saúde do cantor MC Marcinho, que está internado há alguns dias

O cantor MC Marcinho passou por uma cirurgia nesta quinta-feira, 13, para o implante de um coração artificial. De acordo como boletim médico, o procedimento ocorreu dentro do previsto e não teve intercorrências.

Assim, o estado de saúde do artista segue estável e ele está em recuperação. Na legenda do post sobre a atualização, a equipe dele escreveu: “A fé move montanhas”.

A cirurgia para implante de um coração artificial é feita para inserir um dispositivo de assitência ventricular (DAV), que é usado para bombear o sangue pelo corpo para ajudar o coração humano. O aparelho costuma ser usado em casos de pacientes com insuficiência cardíaca.

Vale lembrar que MC Marcinho sofreu uma parada cardiorrespiratória na última segunda-feira, 10, e foi intubado e sedado na UTI. Antes disso, ele já utilizava um marcapasso e também o ECMO, que é um tipo de pulmão artificial. Outro boletim médico nesta semana informou que o funkeiro foi diagnosticado com cardiopatia e doença renal crônica.

A a equipe de MC Marcinho também se pronunciou sobre o caso.“Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido a seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé”, escreveram.

Saiba mais sobre a saúde do funkeiro

MC Marcinho está na batalha contra um problema no coração desde o ano passado. Ele emocionou os fãs ao liderar uma campanha para conseguir implantar um marcapasso. "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", declarou na época.

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.