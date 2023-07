O que aconteceu com MC Marcinho? Estado de cantor gerou comoção

Estado de saúde de MC Marcinho tem preocupado familiares e fãs após última internação por problemas cardíacos

Conhecido como um dos maiores nomes do funk carioca, o cantor MC Marcinho (45) tem gerado preocupações em seus admiradores. O artista está internado há mais de 15 dias no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio.

Cardiopata, Marcinho acabou apresentando complicações após realizar uma cirurgia de troca de marca-passo (aparelho que auxilia na regulação dos batimentos cardíacos), que aconteceu em março deste ano.

No entanto, na última segunda-feira, 10, o carioca teve uma uma piora em seu quadro e sofrendo uma parada cardiorrespiratória e precisou ser entubado às pressas. O caso passou a ser considerado grave pelos médicos, porém estável.

Nesta terça-feira, 11, Mauro Garcia, irmão do funkeiro, compartilhou um desabafo em sua rede social que acabou viralizando. Nas imagens, ele aparece desesperado e lamentando o estado do artista.

"Eu queria pedir pras pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão. Ele piorou, teve que intubar. Minha família é tudo o que eu tenho", disse ele, que deixou claro que o estado do irmão não era dos melhores.

“Galera, boa noite a todos. Peço a vocês e à família de vocês que orem pela vida do nosso amigo e ícone do funk, MC Marcinho. Ele se encontra internado e a situação dele não é nada boa. Acabamos de saber que ele teve que ser intubado às pressas Vamos orar, rapaziada”, pediu.

Leia também: Ana Maria Braga interrompe 'Mais Você' e manda recado para MC Marcinho: “Prometeu”

Ainda nesta terça, Marcinho foi pauta no programa Mais Você, onde recebeu uma homenagem da apresentadora Ana Maria Braga. Marcinho foi tema de uma matéria do programa, a qual ele havia gravado para falar sobre estar na trilha sonora da novela Vai Na Fé.

"Quero mandar um beijo para o MC Marcinho, que a gente mostrou ontem na reportagem do funk melody. Só que hoje nós recebemos a notícia que ele teve uma parada cardíaca, foi intubado. O MC Marcinho está internado para fazer um tratamento cardíaco e renal”, disse a loira.