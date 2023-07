Ícone do funk, MC Marcinho sofre parada cardíaca e está em estado grave na UTI

MC Marcinho sofre parada cardíaca; cantor foi intubado e respira com a ajuda de aparelhos

O cantor MC Marcinho enfrentou uma piora em seu quadro de saúde e está em estado grave. Ele está internado há um mês e agora teve uma parada cardiorrespiratória. Ele também foi intubado e respira com a ajuda de aparelhos.

As informações são do jornal 'O Dia'. Segundo o portal, ele está internado no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. A piora surpreendeu o público porque ele fez uma aparição na televisão poucas horas antes de piorar.

Irmão de MC Marcinho, Mauro Garcia revelou ao Observatório da TV que ele sofreu uma parada cardíaca e que seu quadro é muito delicado. "Minha família é tudo que eu tenho", disparou ele emocionado.

MC Marcinho está na batalha contra um problema no coração desde o ano passado. Ele emocionou os fãs ao liderar uma campanha para conseguir implantar um marcapasso. "Galera, estou precisando fazer uma cirurgia no coração e estou aguardando o plano que não libera o meu procedimento. Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida é meu trabalho", declarou na época.

O cantor, que marcou o funk brasileiro com hits como 'Glamurosa', pediu que o plano agilizasse o processo: “Pelo amor de Deus”, suplicou ainda no vídeo. Na legenda, ele completou: "Estou fraco, debilitado e preciso voltar com minha vida”, iniciando uma campanha apoiada por várias celebridades, que marcaram a empresa nos comentários e solicitaram urgência na liberação da cirurgia.

Mc Marcinho é internado e pode passar por cirurgia cardíaca

Em junho de 2021, MC Marcinho deu um susto nos fãs ao ser internado. Em nota, a assessoria do cantor explicou o ocorrido: "Aos amigos, fãs, contratantes do Mc Marcinho. Nosso príncipe do funk Mc Marcinho, encontra-se internado, com probabilidade de intervenção cirúrgica, proveniente de um estado instável de seu coração", relataram. Em agosto do mesmo ano, o cantor fez uma cirurgia para colocar um marca-passo no coração.