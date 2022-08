Luísa Sonza surge ao lado de Luan Santana para anunciar lançamento de nova música

Luan Santana e Luísa Sonza colaboraram na canção “Coração Cigano” que será lançada no próximo dia 9

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 16h42

Nesta terça-feira, 2, Luísa Sonza (23) e Luan Santana (31) anunciaram uma nova parceria na canção “Coração Cigano” que será lançada na semana que vem.

Em seu Instagram, a dona do álbum Doce 22 compartilhou algumas fotos ao lado do cantor sertanejo dono do projeto musical "Luan City".

Luísa usava um vestido azul escuro ousado que deixava toda sua barriga à mostra. Em outros cliques, a cantora apareceu com um sobretudo de couro preto ao lado do noivo de Izabela Cunha que vestia um robe azul com seu nome.

A voz do hit “Cachorrinhas” não segurou a animação ao escrever “Finalmente” na legenda antes de anunciar o lançamento da nova música. Luan respondeu a cantora nos comentários dizendo: “Ansioso eim Lu”. “Eu tô muito”, respondeu Luísa.

Maisa Silva (20), fã assumida de Luan, se declarou nos comentários do post de Luísa: “Amo”. E a influenciadora Yasmin Brunet (34), que participou da premiação MTV Miaw 2022 com um luxuoso vestido roxo, comentou: “O feat de milhões”.

Os fãs de Sonza e Santana também estão animadíssimos para o novo hit. “Vem com tudo”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Ansiosa”.

A canção “Coração Cigano” faz parte do projeto “Luan City” do cantor e será lançada no próximo dia 9 de agosto às 21h. Em entrevista ao podcast “Poccast”, Luísa confirmou que fez uma participação na gravação do DVD do novo projeto de Luan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Luísa Sonza falou mesmo!

No último domingo, 31, a cantora foi ao seu Twitter desabafar sobre as críticas em relação ao gênero musical que canta.

“Não é porque seu amiguinho gosta de funk/pop/pagode que ele não sabe e não conhece outros ritmos, poesias, melodias. Eu sei que vocês vivem de ego e sempre desesperados por algo que os torne ‘melhor’ que seu coleguinha é difícil aceitar, mas essa é a realidade”, disse Luísa no começo de seus tweets.