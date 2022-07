Famosos esbanjam elegância e estilo no Pink Carpet da premiação MTV Miaw 2022

Apresentado por Xamã e Camila Queiroz, a premiação MTV Miaw 2022 aconteceu nesta terça-feira (26), em São Paulo

Nesta terça-feira, 26, acontece em São Paulo a premiação MTV Miaw 2022. Apresentado pelo rapper Xamã e a atriz Camilla Queiroz, o "pink carpet" do evento foi repleto de famosos e muito estilo.

Com um look all-blak, Manu Gavassi chegou a premiação com um top por baixo de uma blusa transparente e uma saia. E Yasmin Brunet esbanjou estilo ao pisar no "pink carpet" com um vestido roxo brilhante e todo decotado nas laterais.

João Guilherme também marcou presença na premiação vestindo um suéter branco com listras pretas e calças brancas.

O cantor Jão, que irá se apresentar na premiação, chegou com um look inspirado na capa do seu álbum Pirata, que levou para casa o prêmio de Álbum do Ano.

A apresentadora da noite, Camilla Queiroz estava esbanjando elegância ao ser fotografada com um look preto recortado na barriga e nas costas. O co-apresentador Xamã também apostou em um look all-black e chegou com uma jaqueta e calças de couro.

A cantora Ludmilla e a ex-BBB Brunna Gonçalves chegaram em grande estilo para a premiação. Ludmilla usava um conjunto preto transparente e a participante do BBB22 vestia um conjunto verde com estampas de planta.

De acordo com Brunna, o look faz referência ao apelido de "planta" que recebeu com sua participação no reality-show. "Cataram a referência ?", brincou a dançarina em seu Instagram ao revelar o look.

O marido de Camilla Queiroz, Klebber Toledo compareceu ao tapete rosa da premiação também com um look todo preto composto por blazer e calça.

Bianca Andrade apostou na beleza ao chegar no evento com um conjunto rosa brilhante com detalhes em preto. Quem também apostou em um look rosa foi a atriz e cantora Cleo, que posou com um vestido curto rosa e longas botas da mesma cor.

A dona do hit Cachorrinhas, Luísa Sonza (24) surgiu estilosa na premiação com uma peça toda recortada na parte de cima e um short jeans para completar o look. A cantora chegou ao evento com sua pet Gisele no colo.

A influenciadora e amiga de Anitta, Gkay surpreedeu ao chegar com um look diferente. A influencer usava um vestido preto e uma máscara que tapava todo o seu rosto.

Confira aqui alguns looks do "pink Carpet" do MTV Miaw 2022!

