Luan Santana mostra o palco do 'Luan City Festival'

Luan Santana fará show em Goiânia com convidados na turnê Luan City Festival e mostra como ficará o palco da apresentação

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 15h28

O cantor Luan Santana (31) está animado para mostrar o seu novo show em Goiânia no próximo dia 24 de julho. O artista apresentará o Luan City Festival no estacionamento do Serra Dourada na cidade. O público poderá conferir o show do cantor e também de seus convidados, que serão Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto.

O evento contará com uma mega apresentação em um palco sofistacado, com jogo de luzes e efeitos especiais. “Minha ideia foi realmente trazer uma nova sonoridade para a minha história. As pessoas vão estar envolvidas neste mundo, nesta cidade que a gente criou para percorrer o Brasil para que tudo seja uma grande festa, uma grande tribo em nome da alegria, da emoção e da energia que envolve o repertório. E agora com shows de grandes amigos e talentos da nossa música será incrível”, disse ele.

O repertório contará com canções como Erro Planejado, Perigo Noturno, Cigana, Seu Doutor, Maldito Girassol, Quando a Bad Bater, Choque Térmico, Meteoro, Amar Não É Pecado, Sinais, Escreve Aí e muito mais.

“Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando 'festa' porque é o que a gente quer passar, a gente quer que todo mundo se sinta assim, não necessariamente num show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação, eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa cidade, nessa festa que a gente armou. E estar em Goiânia já é motivo para comemorar”, afirmou o cantor.

Veja as fotos do palco do Luan City Festival: