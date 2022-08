Luan Santana incentiva a noiva com beijos durante o treino: ''Amor fitness''

O cantor Luan Santana encantou os fãs com um vídeo durante o treino ao lado da noiva, Izabela Cunha

Luan Santana (31) dividiu um vídeo fofo durante o seu treino na companhia da namorada, Izabela Cunha. O cantor mostrou o incentivo carinhoso para a amada durante o exercício e encantou os fãs.

Nas imagens, a modelo aparece fazendo agachamento enquanto recebe beijinhos do amado. "Te amo meu amor fitness", declarou o artista na legenda.

E claro que a musa esbanjou felicidade com o incentivo. "Assim eu animo de fazer agachamento", "Te amo", disparou ela nos comentários.

Os seguidores foram só elogios para o casal. "Com um apoio desse iria pra academia", "O incentivo que eu queria", "Se fosse assim até eu ia pra academia", "Que amor", disseram eles na legenda.

LUAN SANTANA PEDE A MÃO DE IZABELA CUNHA EM CASAMENTO

Os fãs do casal Izabela Cunha e Luan Santana podem comemorar! Ao que tudo indica, o cantor resolveu dar um passo importante na relação com Izabela e pediu a loira em casamento, segundo informações da coluna LéoDias, do jornal Metrópoles. No último domingo, 24, o cantor Luan Santana apresentou o projeto Luan City Festival em Goiânia e pessoas presentes nos bastidores do evento, confirmaram o pedido de casamento para Izabela.

