Luísa Sonza desabafa e detona haters após críticas: "Vocês só são ultrapassados"

A cantora Luísa Sonza lamentou os julgamentos que recebe nas redes sociais pelo gênero musical que canta

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 18h56

Luísa Sonza (24) seu perfil oficial no Twitter para fazer um desabafo sobre os julgamentos que recebe na internet. A cantora afirmou que se sente julgada pelo gênero musical que canta e disse que muitas vezes é diminuída por pessoas que não a conhecem.

"Não é porque seu amiguinho gosta de funk/pop/pagode que ele não sabe e não conhece sobre outros ritmos, poesias, melodias. Eu sei que pra vocês que vivem de ego e sempre desesperados por algo que os torne 'melhor' que seu coleguinha é difícil de aceitar, mas essa é a realidade", começou ela.

"Música é música. Uma coisa não diminui a outra. Sua inteligência não diminui se você escutar alguma música popular de hoje em dia. Se você se limitar só a coisas que a elite considera “cult” sinto lhe dizer, mas isso não te torna mais inteligente que seu amiguinho que escuta o que tem vontade.

Em seguida, Luísa afirmou que gostaria de conversar pessoalmente com seus haters para poder provar seu conhecimento. "Juro que sentaria com qualquer um que paga de cult musical pra ver se algum desses saberia mais de música do que eu. Tenho nojo de elitismo cultural/musical. Vocês não são melhores que ninguém porque escutam a p*ta que pariu e falam mal de música popular, vocês só são ultrapassados. Só", completou a famosa.

