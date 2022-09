Ludmilla celebra parceria com Sandy no projeto 'Nós, Voz, Eles 2': ''Que honra''

A cantora Sandy anunciou a sua parceria com Ludmilla no projeto 'Nós, Voz, Eles 2' e animou os fãs

Nesta terça-feira, 13, Sandy (39) anunciou a sua parceria com ninguém menos que Ludmilla (27)! A cantora compartilhou um vídeo do encontro das duas e animou os fãs com o feat.

A dona do Numanice vai fazer parte do projeto 'Nós, Voz, Eles 2', que já contou com a participação de Wanessa, Vitor Kley, OutroEu e Amaro Freitas.

Nas imagens, Sandy exibiu os bastidores do dia em que as artistas gravaram a canção. "Ai meu Deus! Caramba, Sandy. Que honra, você veio me buscar", celebrou Lud.

"@ludmilla chegou chegando! Amanhã, 12h, vai ao ar o novo ( e último...) episódio do #NVE2, no YouTube/sandyoficia", disse a esposa de Lucas Lima na legenda da publicação.

Ludmilla fez questão de comentar. "Que ansiedade meu Deus". E claro que os internautas também deixaram a sua animação para o lançamento. "O feat que eu tanto esperei", "Esse é o feat mais esperado do ano", "Já ansiosa aqui, Sandy e Lud juntas amei", "Sem maturidade pra ver essa duas juntas", dispararam.

SANDY RECEBE O IRMÃO E O MARIDO EM SHOW

A cantora Sandy deixou os fãs empolgados ao receber duas visitas especiais no palco do seu show em São Paulo. Apresentando a turnê Nós, Voz, Eles 2, ela fez dois duetos em sua segunda noite de show na capital paulista. A estrela recebeu as visitas do irmão, Junior Lima, e do marido, Lucas Lima, no palco e levantou a plateia.

O público foi ao delírio com a presença dos dois no palco. Junior encontrou a irmã na hora de cantar a música Quando Você Passa (Turu Turu) e levantou a plateia, que reviveu os tempos da dupla Sandy e Junior. Logo depois, Lucas Lima também se juntou à Sandy para cantar a música Areia, que eles gravaram juntos há alguns anos. Os dois esbanjaram romantismo no palco, com direito a beijos, abraços e carinhos na mão enquanto cantavam.

