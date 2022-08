Sandy recebe o irmão, Junior, e o marido, Lucas, no palco

Sandy surpreende os fãs ao fazer duetos com o irmão, Junior Lima, e o marido, Lucas Lima, em show na cidade de São Paulo

A cantora Sandy deixou os fãs empolgados ao receber duas visitas especiais no palco do seu show na noite de sexta-feira, 19, em São Paulo. Apresentando a turnê Nós, Voz, Eles 2, ela fez dois duetos em sua segunda noite de show na capital paulista. A estrela recebeu as visitas do irmão, Junior Lima, e do marido, Lucas Lima, no palco e levantou a plateia.

O público foi ao delírio com a presença dos dois no palco. Junior encontrou a irmã na hora de cantar a música Quando Você Passa (Turu Turu) e levantou a plateia, que reviveu os tempos da dupla Sandy e Junior. Logo depois, Lucas Lima também se juntou à Sandy para cantar a música Areia, que eles gravaram juntos há alguns anos. Os dois esbanjaram romantismo no palco, com direito a beijos, abraços e carinhos na mão enquanto cantavam.

Vale lembrar que Sandy recebeu a cantora Wanessa Camargo no palco durante o show de estreia na quinta-feira, 18. Elas cantaram a música Leve, que lançada há poucas semanas e faz parte do projeto Nós, Voz, Eles 2.

A turnê Nós, Voz, Eles 2ainda passará por outras cidades do Brasil, como Rio de Janeiro e Recife, nos próximos meses.

Veja as fotos de Sandy com Junior Lima e Lucas Lima:

