Sandy revela como se sente ao expor detalhes do seu estúdio no 'Nós, Voz, Eles 2'

Sandy desabafa sobre a exposição de sua vida ao longo da carreira e diz como foi gravar projeto musical no estúdio que fica dentro de sua casa em Campinas

A cantora Sandy (39) gravou o projeto musical 'Nós, Voz, Eles 2' direto do estúdio que tem dentro de sua casa em Campinas, no interior de São Paulo. Discreta com sua vida pessoal, ela contou como foi tomar a decisão de abrir as portas de seu cantinho para a gravação do projeto.

Em coletiva de imprensa realizada nesta semana, Sandy revelou que quis gravar dentro do seu próprio estúdio para se sentir mais confortável durante os encontros com os seus parceiros nas músicas.

"Filmar esse projeto em um lugar que é tão pessoal, tão meu, íntimo... Eu faço isso como um projeto meu e eu chamo o Douglas Aguillar, que é um ótimo diretor e já fez vários projetos nossos, mas além dele ser ótimo e eu chamo ele por isso também, mas ele também é meu amigo. Eu tive a sorte de ter um amigo, que é diretor, que manda muito bem. A gravação é no estúdio, que é separado da minha casa, e eu me sinto confortável porque eu sei que está tudo muito na minha mão. Depois, se tiver alguma coisa que eu sinta muito invadida ou que não queira dividir com o resto do mundo, eu não vou deixar ir para a edição, porque a escolha é minha. Então eu me sinto segura desta maneira", disse ela.

Então, ela contou se fica à vontade durante as gravações. "E é muito bom que seja ele [o Douglas Aguillar] porque eu esqueço que tem câmera. A gente pode ser muito natural, pode ser muito descontraído, de verdade, sem posar, sem se preocupar, porque eu estou na minha casa e vou cuidar dessa edição depois. E o Douglas me conhece, eu não preciso ficar pedindo muitas coisas para ele. Tanto que o Theo, que é o meu filho - e eu preservo das câmeras, das redes sociais, mas ele tem uma vida completamente normal -, ele desce lá. Ele já apareceu de costas no 'Nós, Voz, Eles 1', e eu acho que é muito tranquilo, porque estou me sentindo à vontade e ele também está, porque está em casa. E eu acho que é muito leve, acontece de uma maneira muito fluída. Eu fico muito segura com esse formato", comentou.

Além disso, Sandy refletiu sobre ter a sua vida pessoal exposta nas mídias desde muito jovem, já que começou sua carreira na música ainda na infância. Ela contou que não gosta de exibir sua vida nas redes sociais em todos os momentos. "Eu aprendi isso meio que a duras penas por já estar exposta desde muito cedo. Tanto que para muita gente é difícil de entender essa necessidade de preservar no mundo de hoje, em que todo mundo está tão exposto, todo mundo tem redes sociais, se filma o dia inteiro, se posta o dia inteiro. E tá tudo bem para elas, porque elas não se sentem mal por isso e eu me sentiria", declarou.

E completou: "Eu não fico bem com isso [a exposição] porque eu sofri coisas que não me fizeram bem durante fases da vida, quando a gente é adolescente, passando por transformações importantes na vida, no corpo, na vida social, e aí eu estava lá sendo exposta e sempre sujeita a opiniões das outras pessoas. Quando a gente é tão nova assim, deixa uma marca. Eu encontrei o meu jeito, eu poderia ter surtado: 'não quero mais essa vida, vou embora daqui'. Eu encontrei o meu jeito de poder continuar a minha carreira, poder estar com as pessoas neste trabalho que é de muita exposição ainda, mas de um jeito que eu tenha a minha identidade preservada. É o meu jeito de fazer".

Sandy e o projeto 'Nós, Voz, Eles 2'

O novo EP da cantora Sandy, chamado 'Nós, Voz, Eles 2', foi lançado nas plataformas digitais há poucos dias e ganhou uma turnê especial - que estreia nesta quinta-feira, 18, com show em São Paulo. O projeto consiste em parcerias de Sandy com grandes nomes da música. Desta vez, ela gravou músicas com Wanessa Camargo, Agnes Nunes, Vitor Kley, Ludmilla, OutroEu e o pianista Amaro Freitas.

"É um projeto que é muito querido para mim, muito especial, onde eu me expresso de uma maneira muito livre e muito verdadeira. Então eu espero que isso fique muito claro, porque hoje em dia, depois de 32 anos de carreira, eu não tenho mais que fazer um trabalho a não ser ele ser de verdade. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém, eu quero só ser feliz, fazer uma coisa da qual eu goste. Eu estou muito orgulhosa deste projeto, e feliz com o resultado, e feliz com a maneira como ele está reverberando nas pessoas", disse ela.

Cada canção tem um vídeo de bastidores de como foi a gravação no estúdio da cantora em sua casa e também o clipe com o single. "A ideia é mostrar o clima desses bastidores, mostrar como é a nossa interação, como é estar ali com um colega, gravando e cantando, o nosso processo todo de fazer os arranjos, de pensar notinha, cada coisinha que vai estar lá, cada instrumento, cada cosia que vai compor o projeto todo. É óbvio que em 15 minutos não dá tempo de mostrar tudo. A gente tem dias longos de estúdio, mas a ideia é mostrar o clima, a interação, essa coisa gostosa que é fazer música junto com gente", contou a artista.

Fotos: Andy Santana / AgNews