Em novo projeto, Sandy abre as portas de sua mansão e bom gosto surpreende fãs

Mansão de Sandy e Lucas Lima em Campinas vira cenário de novo projeto musical 'Nós Vóz Eles 2'

Redação Publicado em 07/08/2022, às 11h11

A cantora Sandy (39) está de volta com o projeto Nós Voz Eles 2, com músicas interpretadas por ela, Agnes Nunes e Wanessa Camargo. E o cenário de gravação do novo EP foi o estúdio em sua mansão em Campinas, em São Paulo.

Nos vídeos já liberados nos canais de Sandy, é possível ver alguns detalhes da mansão Lima, principalmente o megaestúdio presente no imóvel.

Discretos, Lucas Lima e Sandy nunca fizeram um tour pelo local dos sonhos, mas, em algumas fotos já é possível ter uma visão da mansão.

A segunda edição do projeto Nós Voz Eles traz uma pegada 'intimista', e o palco das gravações com diversos parceiros foi a casa de Sandy e Lucas Lima.

Veja imagens da mansão de Sandy e Lucas Lima:

Sandy lança músicas do EP 'Nós, Voz, Eles 2' com Wanessa Camargo e Agnes Nunes

A cantora Sandy (39) animou os fãs com o lançamento dos primeiros singles de seu novo projeto, o EP Nós, Voz, Eles 2, na quinta-feira, 04! Em 2018, a artista lançou o álbum Nós, Voz, Eles, com participação dos artistas Maria Gadú, Thiaguinho, Anavitória, Iza e até de seu marido, Lucas Lima, com quem tem um filho, Theo (8).

Desta vez, a segunda parte do projeto traz as primeiras parcerias divulgadas com Wanessa Camargo (39) e Agnes Nunes (19). As novas músicas, intituladas Leve e De Cada Vez, respectivamente, foram gravadas na própria casa de Sandy, onde a artista tem um estúdio completo.

