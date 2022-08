Deslumbrante, Sandy surge ruivíssima e lança novo projeto: "Conversa com meu coração"

Sandy surge ruivíssima e lança segunda edição do 'Nós, Voz, Eles', em que ela recebe convidados e amigos

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 17h22

A cantora Sandy (39) surgiu deslumbrante na coletiva de imprensa do Nós, Voz, Eles, 2, projeto no qual a estrela recebe convidados famosos. Em uma conversa com a imprensa, ela contou novidades que preparou para os fãs. A estrela explicou que pensava em lançar um projeto solo, mas foi interrompida pela pandemia.

"Eu estava pensando muito que precisava fazer um projeto solo, aí tive a turnê com o meu irmão. Quando pensei em lançar [um projeto próprio] veio a pandemia, parou tudo e eu falei: ‘e agora?’. Fui lançando uma música aqui, um EP, umas músicas soltas", contou a irmã de Junior.

Ela disse que após o período de isolamento, surgiu a vontade de reatar seus laços. "E agora eu não vou fazer coisas sozinhas, [já que eu] eu posso gravar com os colegas, trocar. Eu não quero ficar isolada e deu vontade de fazer, eu fiz e espero que vocês tenham gostado", afirmou ela.

Na coletiva, ela ainda contou novidades: o próximo episódio do Nós, Voz, Eles terá a participação de Vitor Kley - antes, ela já recebeu as cantoras Wanessa e Agnes Nunes. A filha de Zezé di Camargo inclusive vai participar do próximo show que Sandy fará em São Paulo no dia 28 de agosto. Além dos três cantores, o projeto ainda terá parcerias com OutroEu, Ludmilla e o pianista Amaro Freitas.

Quem quiser ir aos shows, inclusive, precisa correr. A cantora revelou que não pretende abrir mais datas, já que quer aproveitar o filho, Theo. "Eu quero preservar os momentinhos em família, por isso tenho ido nesse ritmo mais lento (...) eu preciso ir um pouquinho mais devagar agora", relatou.

Sandy disse que fez mudanças no cenário, mas afirmou que pretende manter a identidade do projeto. "Foi um pouquinho modificado, tem umas luminárias e uma poltrona, só pra pontuar a coisa do dois. O resto pretendo deixar igual. Vamos fazer e esse é o show do projeto e já tem essa cara", justificou.

Ela ainda se mostrou empolgada com o momento de sua carreira, que ganhou um novo gás após a turnê Nossa História, que gerou comoção pelo Brasil. "Foi uma delícia retomar essa história que eu tenho com ele e cantar para 100 mil pessoas. Foi emocionante. Só que aquilo conversa mais com a pessoa com que eu era na época. Hoje (...) uma plateia de mil, duas mil pessoas, já me deixa muito feliz. É o que conversa mais com o meu coração", declarou .

