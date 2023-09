Lexa se joga no samba poucas horas após anunciar separação de MC Guimê

Com look justíssimo, Lexa é vista sambando em novo vídeo poucas horas depois de confirmar o fim do casamento com MC Guimê

A cantora Lexa deu um show de samba no pé ao marcar presença em um evento da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 21. A estrela prestigiou os integrantes da agremiação em um evento de esquenta para o carnaval de 2024 e mostrou toda a simpatia.

Lexa apareceu sambando muito e com um look justíssimo. Essa foi a primeira aparição dela em público após confirmar o fim do casamento com MC Guimê.

Durante a tarde de quinta-feira, 21, Lexa e MC Guimê escreveram mensagens simples nas redes sociais para informarem que não estão mais juntos depois de tentarem reatar o casamento. “Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, disse ela.

Por sua vez, ele afirmou: "Eu e Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar aqui falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe".

A equipe dela também se pronunciou sobre o término. "Em nome da assessoria de imprensa da artista Lexa, gostaríamos de informar que, após diversas tentativas, a cantora e o Mc Guimê decidiram seguir caminhos diferentes e anunciam o fim de seu casamento. Neste momento delicado, pedimos calma e respeito, entendendo que a Lexa prefere não se pronunciar por hora. Agradeço antecipadamente pela compreensão e respeito à privacidade da cantora Lexa", dizia a nota.

Vale lembrar que reconciliação deles foi anunciada em junho deste ano, quando fizeram um post nas redes sociais confirmando que estavam juntos. "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal", disse ela na época. Eles tinham se separado na época em que ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob a acusação de importunação sexual.

Lexa termina casamento após ser condenada a pagar dívida de MC Guimê

O anúncio do fim do casamento entre Lexa e MC Guimê acontece após uma decisão judicial gerar grande repercussão nas redes sociais. É que na semana passada, ela foi condenada a assumir as dívidas do então marido.

A ação que corre há meses acabou com um desfecho desfavorável à cantora. Segundo informações reveladas pelo UOL na época, a Justiça de São Paulo negou o pedido da artista, que não queria arcar com as dívidas. Saiba mais!