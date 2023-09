Mexeu no bolso! Lexa termina casamento após ser condenada a pagar dívida de MC Guimê

Lexa termina casamento após ser condenada pela Justiça a arcar com as despesas; entenda a história

O anúncio do fim do casamento entre Lexa e MC Guimê nesta quinta-feira, 21, acontece após uma decisão judicial gerar grande repercussão nas redes sociais. É que na semana passada, ela foi condenada a assumir as dívidas do então marido.

A ação que corre há meses acabou com um desfecho desfavorável à cantora. Segundo informações reveladas pelo UOL na época, a Justiça de São Paulo negou o pedido da artista, que não queria arcar com as dívidas.

O pedido foi protocolado em dezembro do ano passado, quando ela alegou que os dois estavam separados. Só que Lexa reatou o casamento com o rapper, o que fez a Justiça negar o pedido. Os dois são casados em comunhão total de bens.

Na decisão, o juiz julgou o pedido improcedente e ainda ordenou que ela tenha que arcar com os custos, já que o marido não tem dinheiro suficiente para pagar as dívidas. Ao todo, MC Guimê tem uma dívida acumulada em R$ 416,8 mil. Para que seja quitado o valor, o juiz do caso já ordenou o bloqueio em lucros, direitos de imagem, músicas e número de visualizações, em plataformas digitais e de streaming até que tudo seja pago.

CANTORA ANUNCIOU TÉRMINO

A cantora Lexa surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 21, ao anunciar o fim do casamento com o cantor MC Guimê. Por meio de um comunicado simples nas redes sociais, ela comentou que os dois decidiram seguir caminhos separados após tentarem a reconciliação.

“Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, disse ela. Esta é a segunda vez que os artistas terminam o casamento - a primeira vez foi após a expulsão do rapper do Big Brother Brasil.