Equipe de Lexa rompe o silêncio sobre o fim do casamento: "Diversas tentativas"

Na tarde desta quinta-feira, 21, a cantora Lexa surpreendeu os seguidores ao anunciar o fim de seu casamento com MC Guimê. Os dois se conheceram em 2015, durante o programa 'Encontro', da Globo, e se casaram três anos depois.

"Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", contou a artista nos Stories do Instagram.

Após a notícia ser divulgada, a equipe da funkeiro também se manifestou e ressaltou que o término aconteceu "após diversas tentativas". No comunicado, eles também pediram que os fãs respeitem o momento deliciado que Lexa está enfrentando.

"Em nome da assessoria de imprensa da artista Lexa, gostaríamos de informar que, após diversas tentativas, a cantora e o Mc Guimê decidiram seguir caminhos diferentes e anunciam o fim de seu casamento. Neste momento delicado, pedimos calma e respeito, entendendo que a Lexa prefere não se pronunciar por hora. Agradeço antecipadamente pela compreensão e respeito à privacidade da cantora Lexa", diz a nota.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Lexa e Guimê terminam o relacionamento. A primeira separação aconteceu em 2022, contudo, poucos dias antes do funkeiro ser confirmado como um dos participantes do BBB 23, eles reataram.

Durante o reality, o cantor foi acusado de assediar uma colega de confinamento, e a cantora, que chegou a fazer uma série de publicações destacando o quanto estava sofrendo, decidiu se separar após ele sair da atração. Os dois não ficaram muito tempo separados, e alguns meses depois eles reataram e fizeram uma viagem romântica para a Europa.

Lexa termina casamento após ser condenada a pagar dívida de MC Guimê

O anúncio do fim do casamento entre Lexa e MC Guimê acontece após uma decisão judicial gerar grande repercussão nas redes sociais. É que na semana passada, ela foi condenada a assumir as dívidas do então marido.

A ação que corre há meses acabou com um desfecho desfavorável à cantora. Segundo informações reveladas pelo UOL na época, a Justiça de São Paulo negou o pedido da artista, que não queria arcar com as dívidas. Saiba mais!