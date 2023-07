Filho de Tina Turner pode ser pai após a morte. Entenda aqui!

Filho de Tina Turner morreu há sete meses, mas a viúva dele quer ter um filho biológico dele com a ajuda da ciência

Viúva de Ronnie Turner, a cantora e atriz Afida Turner revelou que planeja ter um filho do seu marido que já morreu. Em entrevista na Revista People, ela contou sobre o desejo de engravidar por meio da fertilização in vitro com o esperma que seu marido deixou congelado antes de morrer.

Ronnie é o único filho biológico de Tina Turnere Ike Turner. Ele faleceu há sete meses em decorrência de um câncer no cólon aos 62 anos de idade. Ele deixou a viúva Afida, que ainda sofreu com a morte da sogra, Tina Turner, poucos meses depois – a cantora faleceu em maio deste ano, aos 83 anos.

Assim, a viúva dele contou que pretende ter o sonho que eles tanto sonharam. “Eu vou ter o bebê do Ronnie!”, disse ela na People. Afida pretende fazer a fertilização in vitro em 2024 com os seus óvulos e o esperma congelado do marido. Porém, ela contou que pode ter uma limitação por causa da idade, já que está com 46 anos, mas quer tentar. “Se eu puder. Mas veremos”, declarou ela, que lamenta não ter o marido ao seu lado neste momento. “É ruim porque ele não está mais aqui, mas o que eu posso fazer? Pelo menos terei um pequeno que se parece com Ronnie”, afirmou.

Ela contou que os dois estavam se preparando para tentar ter um filho quando Ronnie descobriu o câncer em estágio avançado. O tumor avançou rapidamente e ele desmaiou na rua perto de sua casa. Ela estava fora da cidade quando ele sofreu a queda e eles se falaram por uma videochamada, que foi a última vez que ela falou com ele – que morreu logo depois.

Afida e Ronnie se casaram em 2007 em uma cerimônia intimista em Hollywood. Na entrevista, Afida ainda falou sobre a dor do luto duplo – pelas mortes do marido e da sogra. “Meu coração está destruído. De manhã à noite, eu estou chorando e gritando. Foi muito triste quando o Ronnie faleceu, e a mãe dele faleceu poucos meses depois. É muito difícil para mim, porque as pessoas só veem a música ou as fotos, mas eu volto para casa e grito os nomes deles. [A dor] nunca vai embora. Estou sofrendo e meu coração está destruído. Estou tentando não perder a cabeça”, disse ela.

Causa da morte de Tina Turner

Após muitos boatos nos bastidores, foi revelada a causa da morte da cantora Tina Turner, que faleceu aos 83 anos na casa em que morava na Suíça.

Segundo os representes da atriz, foi atestado que a morte aconteceu por "causas naturais". A revelação foi publicada pelo jornal Daily Mail, que ouviu representantes muito próximos à cantora.

A notícia surpreende porque Tina Turner sofreu com uma série de problemas de saúde ao longo da vida. Em 2016, por exemplo, fãs ficaram aflitos após a estrela receber o diagnóstico de um câncer de intestino. Em 2017, ela passou por uma cirurgia para transplantar um rim.