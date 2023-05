Morre aos 83 anos a cantora Tina Turner, ícone da música

Um dos grandes ícones da história da música, morre aos 83 anos a cantora Tina Turner

Morreu nesta quarta-feira, 24, a cantora Tina Turner, uma das maiores estrelas da história da música. Ela tinha 83 anos e morava na Suíça há mais de duas décadas. Não há maiores detalhes sobre a morte.

A informação foi confirmada por um assessor da cantora ao site Sky News. Minutos depois, um comunicado foi publicado nas redes sociais confirmando a informação.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta", diz a mensagem.

Considerada uma das vozes mais marcantes do rock'n roll, a estrela ficou famosa com sua forma peculiar de cantar, seu timbre afinadíssimo e pela coleção de hits.

Tina Turner viveu uma parceria explosiva com o ex-marido, Ike Turner, que morreu de uma overdose de cocaína em 2007. Durante décadas, os dois foram um dos casais mais festejados do show bizz. O casamento terminou em 1987 após denúncias de violência doméstica. Ela então partiu em carreira solo.

Carreira sólida e duradoura

Nascida Anna Mae Bullock, a cantora veio ao mundo na pequena cidade de Nutbush em26 de novembro de 1939. Ao longo da carreira, lançou sucessos ao lado do marido, incluindo as dançantes "It's Gonna Work Out Fine", "River Deep - Mountain High", "Proud Mary" e "Nutbush City Limits".

Em sua carreira solo, fez um retorno triunfal, ocupando o topo das paradas em todo o mundo com o hit "What's Love Got to Do with It", que foi premiada com o Grammy de 'Gravação do Ano'. Na sequência, viram novos hits, entre eles "Better Be Good to Me", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero (Thunderdome)", "Typical Male", "The Best", "I Don't Wanna Fight", e "Golden Eye".

A cantora também atuou em vários filmes e superproduções e era presença certa em programas de TV e em turnês multimilionárias. Ao todo, ela vendeu mais de 100 milhões de discos - um dos resultados mais expressivos da história da música mundial.