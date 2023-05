Tina Turner viveu o drama de enterrar dois filhos em curto período de tempo

Mãe de quatro filhos, Tina Turner perdeu dois filhos poucos anos antes de sua morte: 'Meu momento mais triste como mãe'

A cantora Tina Turner faleceu nesta quarta-feira, 24, aos 80 anos de idade e deixou dois herdeiros. Porém, ela teve quatro filhos ao longo de sua vida e viu a morte de dois deles há poucos anos. Dois filhos da cantora faleceram entre 2018 e 2022. Saiba as histórias.

Poucos anos antes de falecer, Tina Turner viveu uma das maiores dores de uma mãe: enterrar o próprio filho. O primeiro filho dela que faleceu foi Craig , que estava com 59 anos, em decorrência do suicídio em 2018. Em 2022, ela disse adeus para mais um filho, Ronnie , que estava com 62 anos e foi vítima de câncer.

Ao comentar sobre a morte de Craig, ela emocionou todo mundo. “Eu acho que Craig era solitário, isso foi o que mais o afetou do que qualquer outra coisa. Eu tenho muitas fotos dele sorrindo ao meu redor. Sinto que ele está em algum lugar bom. Eu realmente sei disso. Meu momento mais triste como mãe. Ele tinha cinquenta e nove anos quando morreu tão tragicamente, mas ele sempre será meu bebê”, disse ela na CBS News.

Anos mais tarde, ela falou sobre a morte de Ronnie. “Ronnie, você deixou o mundo muito cedo.com pesar, eu fecho meus olhos e penso em você, meu amado filho”, afirmou ela em suas redes sociais.

Morte de Tina Turner

A morte da cantora Tina Turner foi confirmada pelo seu assessor de imprensa ao site Sky News. Ela estava com 83 anos e vivia na Suíça. A causa da morte não foi divulgada.

"É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã. Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta", diz a mensagem.

Considerada uma das vozes mais marcantes do rock'n roll, a estrela ficou famosa com sua forma peculiar de cantar, seu timbre afinadíssimo e pela coleção de hits.