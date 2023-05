Fortuna de Tina Turner: saiba qual é o valor da herança da cantora

Tina Turner faleceu aos 83 anos e deixou uma verdadeira fortuna de herança após anos de sucesso na música

A cantora Tina Turner (1939-2023) deixou uma legião de fãs saudosos após a sua morte aos 83 anos na última quarta-feira, 24. Com uma longa carreira na música, ela acumulou uma verdadeira fortuna que ficou de herança.

Segundo o site CelebrityNetWorth, Tina Turner deixou de herança o valor de US$ 250 milhões – cerca de R$ 1,2 bilhão. Em 2021, ela vendeu seu catálogo de músicas pelo valor de US$ 50 milhões – cerca de R$ 270 milhões.

Vale lembrar que ela perdeu boa parte de sua fortuna ao se separar do ex-marido, Ike Turner, em 1996. Ela decidiu deixar boa parte do seu dinheiro com o ex-marido para não ter brigas mais longas com ele após um relacionamento conturbado.

Tina Turner perdeu dois filhos poucos anos antes de sua morte. O primeiro filho dela que faleceu foi Craig , que estava com 59 anos, em decorrência do suicídio em 2018. Em 2022, ela disse adeus para mais um filho, Ronnie , que estava com 62 anos e foi vítima de câncer.

A mansão milionária de Tina Turner

Em seus últimos anos de vida, Tina Turner viveu em uma mansão na região de Zurique, na Suíça, que foi onde morreu. A propriedade dela é avaliada em US$ 76 milhões de dólares (R$ 376 milhões, na cotação atual) em 2022.

Ela se mudou para a Suíça ainda nos anos 90 e se tornou cidadã local em 2013. Ela deixou a América para viver mais próxima de seu companheiro, o produtor musical Erwin Bach.

Com vista para o Lago Zurique, a propriedade de mais 22 mil metros quadrados, foi descrita pelo marido da estrela como um "novo retiro de fim de semana". Na entrevista ao jornal Daily Handelszeitung, ele também revelou que a mansão contava com uma grande área externa com lagoa privada, riacho, piscina e deck para barcos.