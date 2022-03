Estrelas do mundo da música esbanjam beleza e estilo na premiação IHeartRadio Music Awards 2022

Jennifer Lopez foi a grande homenageada da noite na cerimônia do IHeartRadio Music Awards deste ano

Nesta última terça-feira, 22, aconteceu em Los Angeles a premiação musical IHeartRadio Music Awards 2022 ! Os maiores nomes da indústria da música estavam presentes e esbanjaram estilo no tapete vermelho do evento.

A diva pop Jennifer Lopez (52) foi a homenageada da noite na premiação. Para aplaudi-la na plateia, seu namorado Ben Affleck (49), sua filha Emme (14) e Samuel (10), que é filho do ator.

Para o tapete vermelho do evento, a cantora usou um top verde-escuro com calças da mesma cor, e para completar o look a homenageada vestia um sobretudo preto com bolinhas brancas.

Jennifer levantou a estatueta que a consagrou como ícone com um body verde-escuro acompanhado de uma saia transparente.

Quem também marcou presença no evento foi Avril Lavigne (37). A cantora chegou com um look estiloso composto por um vestido curto que era metade de couro preto e na outra metade era um longo tecido xadrez preto e branco que se estendia.

Uma das grandes vencedoras da noite foi a estreante Olivia Rodrigo (19). A jovem que foi nomeada Mulher do Ano pela Billboard levou para casa três prêmios, incluindo o de Artista Revelação.

A dona do álbum Sour apostou na beleza usando um vestido curto roxo. A cantora do hit Drivers License arrasou no delineador gráfico em sua maquiagem.

Já o rapper Lil Nas X (22) foi premiado com duas estatuetas, uma delas sendo de Melhor Artista Masculino. O artista indicado ao Grammy vestia um look all-black composto por uma camisa de manga comprida, um colete e calças.

Veja aqui o momento em que Ben Affleck aplaude de pé sua amada Jennifer Lopez!