Na premiação Billboard Women In Music, divas pop esbanjam beleza e Olivia Rodrigo recebe o prêmio da noite

Divas pop como Doja Cat, Normani e Olivia Rodirgo marcaram presença na premiação que celebra as mulheres na música

Na última quarta-feira, 2, ocorreu a premiação Billboard Women in Music 2022. Dentre as muitas cantoras americanas presentes na cerimônia, a jovem Olivia Rodrigo (19) se consagrou como a Mulher do Ano de 2022.

Também foram premiadas as cantoras Doja Cat(26), com o "Prêmio Força" e H.E.R (24), que foi premiada com o "Prêmio Impacto".

A diva pop Cristina Aguilera (41) também marcou presença na premiação. No tapete vermelho, a cantora de Beautiful, apareceu vestindo um look escuro com um paletó preto brilhante e uma calça marrom.

O nome da noite, Olivia Rodrigo, compareceu ao evento com um vestido branco com cintos pretos na cintura e grandes sapatos da mesma cor.

Doja Cat marcou presença no tapete vermelho com um vestido todo preto, e para performar a música Alone durante a cerimônia, vestiu um look rosa.

Com um look discreto, a cantora H.E.R passou pelo red carpet da cerimônia com um conjunto preto e um kimono estampado.

Quem também marcou presença na premiação, foi a cantora Normani (25) que na última terça-feira, 1, anunciou em seu Instagram que lançará uma nova música no dia 18 de março.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Normani (@normani)

A ex integrante do grupo Fifth Harmony apareceu no evento com um look ousado e recortado que deixava sua perna à mostra. A cantora anunciou o lançamento do seu novo sigle Fair no dia 18 de março.

Confira aqui os looks da premiação!

A Mulher do Ano de 2022 pela Billboard, Olivia Rodrigo chegou à premiação

com um vestido branco - Foto: Getty Images

Cristina Aguilera apostou em um terno preto brilhante para seu look

no tapete vermelho - Foto: Getty Images

Doja Cat chegou na cerimônia esbanjando estilo com um look preto

- Foto: Getty Images

A cantora H.E.R compareceu ao evento com um look básico e estiloso

- Foto: Getty Images

Normani, que irá lançar uma nova música em breve, ousou no seu look

para o tapete vermelho - Foto: Getty Images

Doja Cat trocou o look todo preto para um rosa em seu performance

na cerimônia - Foto: Getty Images