Jennifer Lopez revela qual foi o presente de Dia dos Namorados que ganhou de Ben Affleck

A atriz e cantora vai passar o Dia dos Namorados nos Estados Unidos ao lado de Ben Affleck

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 13h09

No último sábado, 12, Jennifer Lopez (52) revelou em uma newsletter que seu namorado Ben Affleck (49) já deu seu presente de Dias dos Namorados para ela.

Nos Estados Unidos, a data especial para os apaixonados é comemorada no dia 14 de fevereiro. Por isso, o ator deu para a cantora um presente adiantado.

Affleck presenteou a atriz com videoclipe personalizado da música On My Way, música que faz parte da discografia de J-Lo.

No vídeo de 4 minutos, aparecem várias imagens do relacionamento dos dois, que tiveram um breve namoro entre 2002 e 2004 e agora em 2021, o casal reatou.

"Assisitir ao vídeo me fez pensar na jornada do amor verdadeiro, suas inesperadas reviravoltas, e que quando é real, realmente pode durar para sempre", contou a artista.

No dia 3 de fevereiro, Lopez revelou em um talk-show americano que vai passar o Dia dos Namorados ao lado de Ben Affleck.

O casal também vai assistir a final da liga norte-americana de futebol americano, o Super Bowl, lado a lado.

Esta não é a primeira data comemorativa que o casal de Hollywood passa junto, já que os dois visitaram em conjuntos suas famílias no Natal.