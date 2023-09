Dedicada para o ex-namorado, 'Chico' é música mais ouvida de Luísa Sonza em plataforma digital

Luísa Sonza surpreendeu ao revelar que colocou um ponto final em sua relação com Chico Veiga

A cantora Luísa Sonza surpreendeu ao revelar na manhã desta quarta-feira, 20,que colocou um ponto final em sua relação com Chico Veiga ao vivo no programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’. A loira fez a revelação ao ler um texto sobre traição, que gerou grande repercussão e se tornou um dos principais assuntos na web.

O término veio como uma bomba para os fãs da cantora, que acabaram de colocar a música em homenagem ao influencer, intitulada ‘Chico’, no topo do ranking global no começo de setembro. A canção ainda é mais ouvida da cantora gaúcha na plataforma digital, são mais de 25 milhões de reproduções , ficando atrás de ‘Penhasco2’, que também faz parte de seu novo álbum ‘Escândalo Íntimo’.

Na noite de sábado, 9 de setembro, a cantora participou do Altas Horas com o então namorado e falou sobre a musica: “Fui fazer o álbum em Los Angeles e tinha acabado de conhecê-lo. (…) A gente se conhecia, fazia menos de um mês. Eu conheci ele no TikTok”, revelou a cantora.

A canção é um grande apanhado das coisas favoritas do influencer, incluindo sua cidade natal, o Rio de Janeiro e lugares que ele frequenta como o Bar da Cachaça: “Chico, se tu me quiseres / Sou dessas mulheres de se apaixonar/Pode fazer a sua fumaça /O Bar da Cachaça vai ser nosso lar”

Durante o texto que a loira leu ao lado de Ana Maria ela fez referência ao local que cita na canção: "Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, leu durante o programa.

Detalhes revelados: saiba quando e onde Chico Veiga traiu Luisa Sonza

Leo Dias revelou que a traição foi recente: ela aconteceu no último domingo (17/9), em um banheiro de um bar localizado no Galeto Sats, um bar muito movimentado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação bate com o texto lido pela própria artista durante o programa. "Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito e caído na mentira que, ainda, geralmente, vem não só antes como depois da traição?", questiona ela.