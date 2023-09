Detalhes revelados: saiba quando e onde Chico Veiga traiu Luisa Sonza

Saiba quando e onde Chico Veiga traiu Luisa Sonza; informações batem com relato da cantora

Foi revelado nesta quarta-feira, 20, novos detalhes sobre o momento em que Chico Moedas traiu Luisa Sonza. A artista comoveu os fãs ao falar abertamente sobre o drama que está enfrentando durante o Mais Você exibido nesta manhã.

É que o portal Leo Dias revelou que a traição foi recente: ela aconteceu no último domingo (17/9), em um banheiro de um bar localizado no Galeto Sats, um bar muito movimentado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação bate com o texto lido pela própria artista durante o programa. "Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito e caído na mentira que, ainda, geralmente, vem não só antes como depois da traição?", questiona ela.

Luisa Sonza e Chico Veiga, o Chico Moedas, estavam juntos desde julho, quando assumiram publicamente o namoro trocando declarações apaixonadas nas redes sociais.

Namoro de Luisa Sonza e Chico estava em crise

Há poucos dias, os rumores de crise no namoro de Luisa Sonza e Chico começaram a circular pela internet. De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estariam brigando muito, atitude que estaria prejudicando a artista em sua vida profissional que está bombando após o lançamento de seu novo álbum.

O jornalista afirma que ele é muito discreto e tímido e não gostou do excesso de exposição de sua vida pessoal. Ele gostaria de seguir sua vida de anônimo - antes, ele era conhecido apenas em um círculo muito restrito e levava uma vida normal.