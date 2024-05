Molejo revela novo álbum com músicas inéditas na voz de Anderson Leonardo

Após a morte de Anderson Leonardo, o grupo Molejo anunciou o lançamento de um projeto inédito gravado durante tratamento do cantor

Em meio ao luto, o Molejo está seguindo normalmente a agenda de shows, como era o desejo de Anderson Leonardo, vocalista do grupo que faleceu no dia 26 de abril em decorrência de um câncer raro. Agora, os integrantes da banda anunciaram o lançamento de um álbum com músicas inéditas gravadas durante o tratamento do cantor.

"Anderson sempre quis fazer o Paparico do Molejo [nome do novo projeto], sempre nos incentivou. Tudo o que ele tinha de ideia era partindo do princípio de que iria ser bom. Essa é a forma do Molejo ganhar de novo o público. Ninguém pode parar, até porque ele não queria que a gente parasse", declarou Andrézinho em entrevista ao telejornal RJ 2, na última terça-feira, 7.

O projeto ainda conta com participações especiais de grandes nomes como Thiaguinho, Xande de Pilares e Dudu Nobre. Além de novas canções, o 'Paparico do Molejo' também trará regravações de alguns sucessos do grupo.

"Ele [Anderson Leonardo] não deixou em nenhum momento a peteca cair. Ele nos ensinou a perseverança", disse Claumirzinho, integrante do Molejo e amigo pessoal do eterno vocalista. Na última semana, os músicos realizaram a primeira apresentação após a morte do artista e fizeram uma bela homenagem no palco.

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Marquynhos SP, responsável pelo marketing digital da banda, contou que a partir do segundo semestre serão divulgadas algumas canções inéditas na voz de Anderson Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grupo Molejo (@molejooficial)

Filha caçula de Anderson Leonardo completa 4 anos

Irmã do cantor Anderson Leonardo (1972-2024), a pedagoga Riane Oliveira usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem especial de aniversário à sobrinha Alice, filha caçula do artista. O eterno vocalista do Molejo faleceu aos 51 anos no último dia 26 de abril, após lutar contra um câncer inguinal.

Através das redes sociais, Riane publicou uma foto de Anderson abraçando a menina, que completou 4 anos, e falou sobre a falta que ele tem feito. Em uma legenda emocionante, a irmã do músico revelou que a pequena pergunta pelo pai.

"Hoje é o dia da minha pequena… Ô, meu amor, nesse momento de tamanha dor, como responder quando você pergunta pelo seu papai? Meu coração fica em pedaços! Parabéns, meu amor, que seu dia seja abençoado e cercado de coisas boas. Nossa família estará unida por você, juntando forças! A tia te ama muito", declarou Riane Oliveira.

Além da pequena Alice, Anderson Leonardo deixou mais três filhos: Leozinho Bradock, Rafael Phelipe e Alessa, que está na reta final da gravidez e recentemente realizou uma homenagem ao cantor em nome da netinha.