Citado em ‘Chico’, Bar da Cachaça presta solidariedade a Luísa Sonza e lamenta traição

Na manhã desta quarta-feira, 20, Luísa Sonza surpreendeu ao revelar que colocou um ponto final em sua relação com Chico Veiga

Na manhã desta quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza surpreendeu ao revelar que colocou um ponto final em sua relação com o investidor Chico Veiga ao vivo no programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’. A loira fez a revelação ao ler um texto sobre traição, que gerou grande repercussão e se tornou um dos principais assuntos na web.

A cantora ainda fez referência a música que compôs especialmente para o namorado, ‘Chico’ em que cita o estabelecimento: Chico, se tu me quiseres / Sou dessas mulheres de se apaixonar /Pode fazer a sua fumaça / O Bar da Cachaça vai ser nosso lar

"Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, leu durante o programa.

O estabelecimento então resolveu se pronunciar sobre o ocorrido: “Olá, amigos e clientes! Nós do Bar da Cachaça estamos muito lisonjeados com a menção na música e nos solidarizamos com a Luiza Sonza. Desejamos a ela toda a sorte do mundo! Contudo, não temos relação com o ocorrido e não nos cabe opinar a vida dos envolvidos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bar Da Cachaça (@bardacachaca)

Ao Gshow, a gerente do Bar, Chumara Távora, também se pronunciou sobre o assunto: “É um lugar que ele gosta de ir, de consumir as cachaças. Acho que não vai ser problema nenhum pra ele ir lá”. Apesar de não conhecer a cantora, ela se solidarizou com a agora ex-namorada de seu cliente. “A gente fica triste por ela. Ela parece ser uma menina muito gente boa, a gente se sensibiliza pela situação, ninguém gosta de ser traída”, disse.

Luisa Sonza e Chico Moedas, estavam juntos desde julho, quando assumiram publicamente o namoro trocando declarações apaixonadas nas redes sociais.

Detalhes revelados: saiba quando e onde Chico Veiga traiu Luisa Sonza

Leo Dias revelou que a traição foi recente: ela aconteceu no último domingo (17/9), em um banheiro de um bar localizado no Galeto Sats, um bar muito movimentado em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação bate com o texto lido pela própria artista durante o programa. "Intenso demais é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs, construiu a dois por um momento em um banheiro sujo de um bar. De resto é só amor, paixão, admiração, respeito, entrega. Quando você é traída, até se questiona da sua capacidade de discernimento por ter acredito e caído na mentira que, ainda, geralmente, vem não só antes como depois da traição?", questiona ela.