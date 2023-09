Escândalo de traição de Luísa Sonza e Chico Veiga abala a web: “Foi no bar da cachaça"

A separação polêmica entre Luísa Sonza e Chico Veiga gerou diversas opiniões nas redes sociais; confira a repercussão na web

Na manhã desta quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza surpreendeu ao revelar que colocou um ponto final em sua relação com o investidor Chico Veiga ao vivo no programa matinal da Globo, o ‘Mais Você’. A loira fez a revelação ao ler um texto sobre traição, que gerou grande repercussão e se tornou um dos principais assuntos na web.

Foi Ana Maria Braga quem contou que a cantora desmanchou o relacionamento e pediu para que ela declarasse o texto polêmico sobre o assunto: “A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até se questionar da sua capacidade de discernimento”, Luísa leu ao vivo.

A cantora ainda fez referência a música que compôs especialmente para o namorado, ‘Chico’ em que cita: “O Bar da cachaça vai ser nosso lar”: “Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, diz parte do texto de Luísa.

No Twitter, os telespectadores do programa pescaram as referências e comentaram a separação polêmica: “Chico, se tu me traístes, sou dessas mulheres, que vai expor em rede nacional”, disse um internauta. “Chico traiu a Luísa Sonza, foi no Bar da Cachaça, que ia ser o lar deles, tô passada”, comentou outra.

Alguns admiradores ficaram surpresos com a reação da apresentadora do programa com o anúncio do término em rede nacional: “Só o Brasil para nos proporcionar Ana Maria Braga chorando às 11 da manhã ouvindo um relato de um chifre”, disse um internauta. “Nunca vou perdoar o Chico por fazer a Ana Maria Braga chorar”, disse outro.

A Luísa sonza fazendo a Ana Maria chorar por chifre uma hora dessas Vey kkk passado#MaisVocêpic.twitter.com/syLFbaDXUl — 𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐭𝐨𝐦𝐚𝐳🧙‍♀️🌈 (@Arthur0319e) September 20, 2023

só o brasil pra nos proporcionar ana maria braga chorando as 11 da manhã ouvindo um relato de um chifre pic.twitter.com/DZ7gaZBiuY — julio (@abelzudo) September 20, 2023

Chico se tu me traístes sou dessas mulheres que vai te expor em rede nacionaaaal — Renato Paiva (@hyledrds) September 20, 2023

Relembre a história de Chico Veiga e Luísa Sonza:

Luísa Sonza assumiu seu relacionamento com o investidor Chico Veiga através das redes sociais em julho deste ano. No final do mês passado, a cantora lançou a música em que homenageia o amado e se tornou viral. Diante da repercussão, o casal fez diversas aparições públicas, o que teria gerado uma crise no relacionamento.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, os dois estariam brigando muito, o que prejudica a artista em sua vida profissional. Além disso, Chico não gostou do excesso de exposição. Mas de acordo com a cantora, o namoro terminou após uma traição. Vale lembrar que dias antes do anúncio, Chico foi visto com uma mulher em um bar.