Após boatos de crise no relacionamento, Luísa Sonza posta trecho de música dedicada ao namorado

Luísa Sonza ignora polêmicas de crise no namoro e posta fotos inéditas

Em meio a suposta polêmica de Luísa Sonza que estaria vivendo uma crise em seu namoro com Chico Veiga, a cantora teria mandando um recado de uma maneira sutil sobre a situação. Luísa Sonza publicou nesta quinta-feira, 14, em suas redes sociais uma série de selfies inéditas e escolheu para a legenda da publicação um trecho de sua música dedicada a ele.

"Sou dessas mulheres de se apaixonar", legendou a publicação que rendeu comentários sobre o assunto. Os fãs da voz de ‘Penhasco’ não deixaram a legenda passar em branco e logo foram questioná-la nos comentários do post: "Mulher e essa história de Penhasco3?", questionaram, "Como você tá?", se preocupou um fã, "Se o Chico não quiseres, eu quiseres", disparou uma seguidora.

Os rumores da crise do relacionamento dos dois surgiram nas redes sociais de acordo com o colunista Lucas Pasin, o casal estaria brigando muito e isso tem afetado Luísa. Entre os motivos dos problemas, estariam a exposição do relacionamento e o interesse dos fãs por eles. Isso porque Chico é tímido e não tem curtido tanto a fama.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Vale lembrar que durante uma participação recente no programa da Globo ‘Altas Horas’, Luísa revelou detalhes sobre o relacionamento: “Fui fazer o álbum em Los Angeles e tinha acabado de conhecê-lo. (…) A gente se conhecia, fazia menos de um mês. Eu conheci ele no TikTok”.

Além da suposta crise do casal, os internautas não deixaram passar uma fala de Casimiro, amigo de Chico, contando que seu amigo parar de fumar após pedido da cantora. O streamer acredita que a cantora agiu bem ao incentivar o namorado a largar o cigarro.

“Chico Moedas parou [de fumar]. Parou oficial. A Luísa Moedas deu um ultimato. Ficou de otário ele, tomou uma prensa. Ficou f*dido. Não pode mais fazer fumaça, não”, comentou Casimiro durante uma transmissão ao vivo realizada no último domingo, 10.

O streamer explicou que Luísa não impôs nada, mas acredita que ela pediu, sim, para o namorado maneirar. “Ela não falou que não pode, mas deve ter falado tipo assim: ‘Dá uma segurada’. Ele segurou. Mas que bom, né? Não tem jeito, no ritmo que ele estava, esquece. Estava demais”