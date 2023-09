Inacreditável! Chico Veiga foi flagrado com mulher antes de Luísa Sonza expor suposta traição

Chico Veiga foi flagrado com mulher em festa há alguns dias; Luísa Sonza expôs suposta traição no 'Mais Você' desta quarta, 20

O fim do namoro de Luísa Sonza com Chico Moedas se tornou o assunto mais comentado nas redes sociais nesta quarta-feira, 20. Após o longo desabafo da artista durante o Mais Você, fãs lembraram um flagra que rolou há alguns dias.

É que um vídeo sugestivo que foi compartilhado há alguns dias por fãs mostra o influencer em uma balada ao lado de outra mulher. Na gravação que está gerou grande repercussão, uma moça brinda com o rapaz e um grupo de amigos quando, de repente, choca o famoso ao dizer: "Vamos esquecer de ontem, vamos esquecer o amanhã e vamos viver o hoje".

A frase misteriosa fez com que muitos apostassem numa possível traição. "Ele já traiu?", disse um seguidor. "Meu Deus, lá vem Penhasco3", brincou outro relembrando as músicas que ela compõe após o fim de seus namorados. Houve também quem não visse nada na gravação."Ah pronto, agora ele não pode nem conversar com alguém que não seja a namorada", escreveu outro.

Luisa Sonza revelou que foi traída e terminou seu namoro com Chico Moedas em um desabafo no MaisVocê exibido nesta quarta-feira, 20. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Só quem já foi traída sabe da dor que acarreta", declarou ela no início do texto que leu ao vivo.

Estão falando do comportamento do Chico Moedas nesse vídeo. Vocês realmente acharam algo demais? pic.twitter.com/85zqKmNgQP — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 12, 2023

COLOCOU NA LINHA

A cantora Luisa Sonza deu um "ultimato" para o namorado, Chico Moedas. Segundo informações que circularam neste final de semana, a artista teve uma conversa séria com o amado e fez um pedido para o rapaz.

Quem contou a história foi Casimiro Miguel, que é amigo do influenciador. “Chico Moedas parou [de fumar]. Parou oficial. A Luísa Moedas deu um ultimato. Ficou de otário ele, tomou uma prensa. Ficou f*dido. Não pode mais fazer fumaça, não” , contou ele.

O amigo disse que apoiou a decisão da cantora, já que também considerava que ele estava exagerando. “Ela não falou que não pode, mas deve ter falado tipo assim: ‘Dá uma segurada’. Ele segurou. Mas que bom, né? Não tem jeito, no ritmo que ele estava, esquece. Estava demais”, avaliou.