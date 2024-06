Que talento! Filho de Neymar Jr impressiona ao estrear no teatro: ‘Dedicação’

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca mostra que tem talento para atuar e estreia em apresentação no teatro da escola; confira!

Davi Lucca, filho de Neymar Jr e Carol Dantas, impressionou ao demonstrar seu talento para atuar durante sua estreia no teatro da escola na última quinta-feira, 13. Nas redes sociais, a mãe do menino, que está com 11 anos, compartilhou um vídeo da apresentação, destacando que ele brilhou ao interpretar dois personagens em inglês.

Através dos stories do Instagram, Carol compartilhou que o pequeno encerrou seu ano letivo com chave de ouro na apresentação. Vale ressaltar que o colégio dele segue calendários diferentes, pois ele mora na Espanha com a mãe, o padrasto, o empresário Vinicius Martinez e o irmãozinho caçula, Valentin, de apenas quatro anos.

Além de celebrar o encerramento do ano letivo, Carol também comemorou a estreia do pequeno e explicou que ele se empenhou muito para atuar bem: “O olhar dele para mim no final. Ele estava muito nervoso porque estava fazendo dois personagens. Mas ele se preparou e eu tinha certeza que ia dar tudo certo”, a empresária detalhou.

Nas imagens, Davi aparece nervoso buscando a mãe na plateia, mas dá um show de atuação ao não errar as falas: “Ontem foi um dia muito especial, dia de apresentagao de final de curso. Vejo todos os dias o esforço, a dedicação, vejo a criança maravilhosa que ele é, e o homem incrível que o Davi está tornando”, Carol se derreteu.

Filho de Neymar Jr e Carol Dantas estreia no teatro - Reprodução/Instagram

“O quanto ele está crescendo rápido demais e morro de orgulho”, a mãe coruja completou a declaração. Vale lembrar que Neymar Jr não participou da apresentação do filho, pois está no Brasil. Inclusive, no último final de semana, o jogador de futebol prestigiou o batizado de sua segunda herdeira, Mavie, de oito meses, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Filho de Neymar Jr viajou com a avó:

Depois de receber críticas por viajar sem a neta Mavie, de oito meses, a mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves abriu seu álbum de fotos e detalhou a razão para sair de férias apenas com o neto, Davi Lucca, de 11 anos. Em suas redes sociais, ela explicou que está criando memórias com o menino e agradeceu a companhia dele durante a viagem.

Em seu perfil no Instagram, Nadine mostrou que aproveitou alguns dias ao lado do neto, fruto do antigo relacionamento entre o jogador de futebol e a empresária Carol Dantas, na Noruega. Entre os cliques, ela aparece curtindo diversos passeios e se divertindo bastante com o menino, que já está crescendo e se tornando um rapazinho; confira!