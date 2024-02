No Brasil, Zilu realiza pedido especial dos netos: 'O que uma avó não faz?'

Fofos! Zilu Camargo desembarcou no Brasil no início desta semana e está matando a saudade dos netos, filhos de Camilla Camargo

A empresária Zilu Camargo encantou os seguidores nesta quinta-feira, 08, ao compartilhar um momento fofíssimo ao lado dos netos, Joaquim e Júlia, filhos de Camilla Camargo. Ela, que mora nos Estados Unidos, desembarcou no Brasil no início desta semana.

Em seu Instagram oficial, a vovó coruja surgiu esbanjando alegria e contou que realizou um pedido especial das crianças. "Todos fashion! Vovó teve que colocar óculos", escreveu ela na legenda da publicação.

E completou: "Joaquim e Júlia exigiram. O que uma avó não faz para agradar aos netos? Aqui matando a saudade. Como é bom estar com eles". Zilu retornou à terra natal para ajudar a cuidar dos herdeiros de Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24, da Globo.

Além de Camilla e Wanessa, Zilu também é mãe de Igor Camargo. Os três são frutos de seu antigo casamento com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, com quem ficou casada por cerca de 30 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Em conversa com a CARAS Brasil, Zilu já tinha adiantado detalhes de seu retorno ao Brasil: "Estou indo porque prometi para a Wanessa que eu iria para dar um suporte para as crianças e para ele. Em fevereiro estarei aí. Estou aqui morrendo de saudade, mas eu tenho que torcer e curtir", disse.

João Francisco e José Marcus, frutos do antigo casamento de Wanessa, passaram uma temporada ao lado do pai na casa da atriz Isis Valverde, sua atual noiva. A artista, inclusive, chegou a compartilhar alguns momentos de seu filho, Rael, brincando com os meninos.

No Brasil, Zilu Camargo reencontra o filho após polêmicas

A empresária Zilu Camargo está no Brasil após cancelar sua vinda para as festas de fim de ano por conta das polêmicas familiares. Nesta quarta-feira, 07, a famosa então mostrou que reencontrou seu herdeiro, Igor Camargo.

Abraçando o filho, a ex-esposa de Zezé Di Camargo surgiu sorridente e falou sobre estar ao lado dele em tudo. É bom lembrar que nos últimos meses, ele parou de trabalhar com o pai após sua companheira, Amabylle Eiroa, desmascarar o perfil fake de Graciele Lacerda.

"O abraço de uma mãe com o filho, é força, é a recompensa, é amor, é dizer eu estou aqui com você pra tudo e por todos. Te amo meu filho", disse Zilu Camargo ao postar a foto com Igor Camargo. Confira!