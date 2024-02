BBB 24: Wanessa e Yasmin deixam Davi de lado e apontam novo alvo: 'Tem que ir'

Analisando possíveis cenários dos próximos paredões no BBB 24, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet mencionaram novos alvos no jogo

Ansiosos para o novo ciclo no BBB 24, da Globo, após a eliminação de Juninho, os brothers não pararam de conversar sobre o jogo nem durante a festa da líder Fernanda, ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 08. Enquanto analisavam cenários dos próximos paredões, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet apontaram novos adversários como principais alvos.

Ao que tudo indica, as sisters devem deixar o voto em Davi de lado. Isso porque, apesar do embate entre elas e o motorista de aplicativo, outros jogadores foram apontados como opções de escolha para encarar a berlinda. Ao longo da conversa, as duas mencionaram brothers que ainda estão 'confortáveis' no jogo.

Yasmin, então, explicou para a filha de Zezé Di Camargo que não poderia resolver um conflito com Isabelle, já que precisava de motivos para votar em alguém. "Eu consigo votar nela se eu não resolver o meu B.O. com ela, que eu acho que é melhor", declarou a modelo.

++ BBB 24: Fernanda e Pitel opinam sobre jogo de MC Bin Laden: "Me incomoda"

"Ela quer conversar com você", contou Wanessa. "Eu não quero, eu preciso de gente para votar, Wanessa. E eu já entendi nessa casa que B.O. não se resolve, se a gente resolver todos os B.O.s não tem em quem votar, simples assim", afirmou Yasmin Brunet.

Na sequência, ao pontuar suas prioridades de voto, a cantora contou que se aproximou bastante de MC Bin Laden, Raquele e Michel nas últimas semanas, os descartando como possíveis alvos no momento do jogo. Wanessa, então, opinou: "Eu acho que realmente tinha que ir [para o paredão] gente que não foi ainda".

"A Fernanda tem que ir. Infelizmente. Pra gente ver o que o público acha também, o que o Brasil achou daquilo tudo", concordou Yasmin. Ao final do diálogo, as sisters comentaram sobre outros jogadores e concluíram que Alane e Beatriz, que enfrentaram o último paredão, não devem ir novamente para a zona de risco.

Wanessa e Yasmin concordam que a Fernanda precisa ir para o paredão.#BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/3W8oMGbXgc — Central BBB (@CentralRedeBBB) February 8, 2024

Wanessa volta a falar de Davi para Isabelle

Wanessa voltou a falar de Davi para Isabelle durante a tarde desta quarta-feira, 7, no Big Brother Brasil 24.

Na área externa da casa, a cantora aconselhou novamente a cunhã a tomar cuidado com sua relação de amizade com o baiano. "Em termos de jogo, não conte com ele, não jogue com ele!", disparou.

"Para mim, aqui dentro como nós estamos vivendo um jogo, se uma pessoa é minha aliada, dessa forma que vocês são, eu acho muito muito estranho. Eu estar com uma pessoa que é minha aliada, que a gente parece que troca junto, mas na hora que precisa mesmo, não conta junto!", disparou exemplificando sua amizade com Yasmin.

A namorada de Dado Dolabella disse que isso foi o que a incomodou na situação e que quis falar uma última vez com a sister sobre sua relação com o motorista de aplicativo.

"Eu já tentei te falar, já tentei te alertar sobre isso. É sua relação com ele, não vou me intrometer mais. Isso não vai virar voto para mim", afirmou Wanessa.

Cunhã disse que a cantora não se intrometeu e a sister disse que sim, citando alguns exemplos. "Se você precisar, eu estou aqui, mas eu já te alertei, agora é sua responsabilidade querer ou não andar de mãos dadas com essa pessoa", finalizou.