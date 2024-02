No Brasil, Zilu Camargo faz rara aparição ao retornar para cuidar dos netos

Radiante e de cara limpa, Zilu Camargo desembarca em São Paulo para ficar ao lado dos netos enquanto Wanessa está no BBB 24

Na manhã desta terça-feira, 6, Zilu Camargo fez uma rara aparição em público no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. De cara limpa e com um semblante radiante, a influenciadora, que mora nos Estados Unidos, voltou à terra natal para ajudar a cuidar dos netos enquanto sua filha, Wanessa Camargo, segue confinada no Big Brother Brasil 24

Vestindo uma calça jeans, uma blusa vermelha e um casaco preto, Zilu certamente não passou despercebida ao desfilar pelo aeroporto. A socialite até tentou manter a discrição usando um boné estampado de oncinha, mas sua presença ainda assim atraiu bastante atenção e a chegada foi marcada por flashes dos fotógrafos.

Bem-humorada, Zilu chegou a sorrir e acenar para as lentes das câmeras, demonstrando sua alegria com a recepção calorosa no Brasil. Nos registros, também foi possível observar que a mãe da sister veio preparada, trazendo consigo bagagem extra. Ela parece pronta para passar uma longa temporada com os netos, se necessário.

Zilu desembarca no aeroporto de Guarulhos em São Paulo - Foto: AgNews

Vale lembrar que caso a cantora vença o reality show da Globo, seu confinamento pode se estender até meados de março. Durante o período, os filhos da cantora devem dividir seu tempo entre os cuidados da avó, do pai e de sua madrasta, Isis Valverde. Inclusive, no começo do confinamento, a atriz teria recebido os pequenos em sua residência.

Em conversa com a CARAS Brasil, Zilu já tinha adiantado detalhes de seu retorno ao Brasil: "Estou indo porque prometi para a Wanessa que eu iria para dar um suporte para as crianças e para ele. Em fevereiro estarei aí. Estou aqui morrendo de saudade, mas eu tenho que torcer e curtir”, disse a influenciadora, que está acompanhando todos os momentos da filha no reality.

Ela ainda ressaltou que os pequenos ficaram muito bem sob a assistência do pai: “Agora no final do mês estou indo para o Brasil. O Marcus está cuidando muito bem das crianças, é um paizão presente o tempo todo", ela explicou durante a entrevista sobre os netos, os meninos João Francisco, que está com nove anos e José Marcus, de sete.

Zilu Camargo se torna apresentadora de TV:

A socialite Zilu Camargo vai ser apresentadora de TV! Nesta sexta-feira, 2, ela anunciou que assinou contrato com a emissora de TV TVC, que funciona nos Estados Unidos, para comandar uma atração na programação deles. A novidade foi anunciada por ela em um post nas redes sociais, no qual ela demonstrou a sua alegria com a novidade na carreira; saiba todos os detalhes!