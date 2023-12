Graciele Lacerda diz que foi ameaçada por nora de Zezé: "Vocês não têm noção"

Graciele Lacerda diz que foi ameaçada por nora de Zezé di Camargo; Amabylle Eiroa foi silenciada pela Justiça e inquérito corre nos bastidores

Noiva do cantor Zezédi Camargo, a jornalista Graciele Lacerda revelou nas redes sociais que estava sofrendo ameaças de Amabylle Eiroa, esposa de Igor Camargo. Em um comentário deixado pela musa após ataques, ela disse que o caso está na Justiça.

"Eu estava recebendo ameaças. Ela foi calada pela justiça por ameaças a mim e ao Zezé. Vocês não tem noção do acontece por trás disso aqui. Tem um inquérito policial sobre isso rolando", informou a influenciadora.

A fala de Graciele Lacerda é uma resposta à decisão da Justiça que obrigou Amabylle Eiroaa ficar em silêncio durante o processo. Ela acusa a noiva de seu sogro de ter um perfil falso com o qual fazia ataques à membros da família Camargo.

Recentemente fez um novo pronunciamento em sua rede social após admitir em uma entrevista para o Domingo Espetacular que foi a criadora do perfil fake que fez comentários ofensivos aos familiares do sertanejo.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.

Graciele Lacerda desabafa

Igor Camargo nega "manipulação" em imagens

Nesta semana, o filho caçula de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo publicou um vídeo no qual prova que os comentários que expôs publicamente são de autoria do perfil Priscila Dantas, que foi criado por Graciele Lacerda.

"Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem", começou ele.