Na piscina com as filhas gêmeas, Fabiana Justus exibe barrigão: 'Lindas demais'

Grávida de um menino, Fabiana Justus exibe barrigão na piscina com as filhas gêmeas

A filha de Roberto Justus (68), Fabiana Justus (36), encantou ao surgir com as gêmeas, Chiara e Sienna, de quatro anos, em uma piscina. Curtindo uma viagem pela Bahia, a influenciadora surgiu sorridente com as herdeiras e exibiu seu barrigão.

Grávida de um menino, a herdeira do empresário apareceu cheia de estilo com as meninas, que também arrasaram nos looks iguais. De roupa quadriculada e chapéu, as garotas deram um show de fofura.

Fabiana Justus chamou a atenção ao surgir de biquíni, exibindo sua barriga bem redonda, em um modelo de roupa de banho de cintura alta. "Nós 4 na Bahia", falou ela ao surgir com as duas filhas e o bebê no "forninho".

Nos comentários da publicação, os internautas babaram pela família. "Lindas demais", admiraram os fãs. "Família linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus encantou ao mostrar as gêmeas no aniversário da tia, Vicky, de 3 anos. A pequena é fruto do casamento de Roberto Justus com Ana Paula Siebert (35).

Veja as fotos de Fabiana Justus com as filhas na piscina:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus impressiona ao mostrar novo quarto das filhas no sítio

A influenciadora Fabiana Justus impressionou ao mostrar o novo quarto das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, de quatro anos. O cômodo, situado no sítio da família, sofreu uma repaginada com o crescimento das herdeiras que agora estão mais "mocinhas".

Em sua rede social, a filha de Roberto Justus exibiu fotos de como ficou o cantinho das garotas e encantou com os detalhes delicados.

Com paredes brancas e pinturas de cores claras com tons de rosa e verde, o quarto das pequenas foi todo decorado em um estilo boho bem aconchegante. Os móveis de madeira também clara deram um toque especial ao ambiente.

"Acabei de receber as fotos do quarto dos sonhossss das pitucas no sítio! Tive que postar esse carrossel porque eu simplesmente não consigo acreditar no tanto que ficou lindo! Meu Deus", admirou-se a famosa.

Ainda recentemente, após contar que está grávida de um menino, Fabiana Justus mostrou onde será o quarto do bebê e revelou que reformará o quarto das gêmeas em seu apartamento em São Paulo por não quererem mais camas no chão e não ficarem com ciúmes do irmãozinho que nascerá ainda esse ano.

Veja as fotos do novo quarto das filhas de Fabiana Justus: