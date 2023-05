Gêmeas de Fabiana Justus encantam ao surgirem no aniversário de 3 anos da tia: ''Quem aguenta?''

No aniversário de 3 anos da filha de Roberto Justus, Vicky, gêmeas de Fabiana Justus encantam ao surgirem estilosas

A filha de Roberto Justus (68) e Ana Paula Siebert (35), Vicky, fez três anos e ganhou um festão temático em casa. Entre os convidados estavam as irmãs da aniversariante, entre elas, a influenciadora Fabiana Justus (36), que marcou presença com suas gêmeas, Chiara e Sienna, de quatro anos.

Em sua rede social, a herdeira do empresário - que está grávida de um menino após fazer tratamento - publicou o clique fofíssimo das filhas com a tia mais nova. O trio encantou com tanto fofura e estilo ao surgirem com looks deslumbrantes para o evento especial.

"Bom dia! Com essa foto mais FOFA de ontem! Ontem foi o aniversário de 3 anos da titia mais fofa do mundo! Haha Quem aguenta essas sobrinhas com a tia?! Vicky, minha irmãzinha linda, que sua vida seja sempre repleta de amor e felicidade! Te amamos", escreveu Fabiana Justus na legenda.

Nos últimos meses, foi a vez das gêmeas comemoram seu aniversário e ganharam um festão com o tema de Turma da Mônica para celebrarem seus quatro anos.

Veja a foto das gêmeas com a tia mais nova:

Ana Paula Siebert e Roberto Justus fazem festa luxuosa para a filha em casa

A modelo Ana Paula Siebert e seu marido, o empresário e apresentador Roberto Justus, capricharam na organização da festa de aniversário da filha, Vicky, que completou 3 anos de vida na última quarta-feira, 17. Para celebrar a data, eles fizeram uma comemoração luxuosa em casa.

A festa da herdeira teve o tema da animação Moana e contou com bolo personalizado, painel ao fundo, várias bexigas e até a presença dos personagens para brincarem com a aniversariante.

Nas redes sociais, a mamãe coruja mostrou as fotos da comemoração. “Quando o sorriso entrega um sonho realizado. Vicky vivendo seu dia de Moana. Três anos da nossa princesa. Comemoramos em casa hoje e ela brincou a tarde toda com a Moana e o Pua. Pela carinha, será que ela amou?”, disse ela na legenda.

Roberto Justus também falou sobre a festa especial e contou que a comemoração ainda não chegou ao fim. “Começaram ao lado dos irmãos e família as comemorações dos 3 aninhos da Vicky completados hoje! Domingo será para os amiguinhos”, contou.

